Під час сходження на Говерлу дитина відійшла від групи та заблукала.

6-річного хлопчика, який заблукав у Карпатах, знайшли двоє добровольців. Дитина в цілому провела 30 годин на самоті у горах без теплого одягу та навіть води. Каже, спав на землі та нічого не їв.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Зазначається, що для хлопчика це був перший похід в гори.

"На пошуки дитини підняли майже півтисячі рятувальників, поліцейських, лісників, кінологів з собаками та волонтерів", – йдеться в сюжеті.

У результаті хлопчика знайшли двоє добровольців-волонтерів. Від стежки на Говерлу він відійшов у бік майже на два кілометри.

У Карпатах загубився 6-річний хлопчик

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Повідомлялося, що до пошукових робіт залучили 245 осіб, 25 одиниць техніки, 7 собак і квадрокоптер.

Увечері 15 серпня стало відомо, що хлопчика знайшли цілим і неушкодженим.

Автор: Катерина Шварц