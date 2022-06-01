Жінці вдалося втекти подалі від окупантів, а люди, які залишилися на Херсонщині, вимушені бачити жорстокість росіян.

Мешканка села Іванівка на Херсонщині змогла вирватися з окупації разом зі своєю родиною. Нині вона пригадує про життя в умовах "руського миру" та з сумом розповідає про обстріли.

З жінкою вдалося поговорити журналістам ТСН.

Окупанти зайшли до селища Іванівка 12 березня. На той час Руслана Білецька та її родина вже виїхала до сусіднього села, там вони жили у кумів. Колони окупантів рухалися по трасі, а будинок жінки якраз біля неї, тому вони і вирішили переїхати.

"Як тільки почули, що вони наближаються, ми поїхали трохи далі, до кумів. Десять діб ми пробули там. Не могли повернутися додому, бо територія нашого села вже була окупована. Окупанти зайшли, ходили по кожному будинку. В першу чергу вилучали мисливську зброю у чоловіків, в кого вона була наявна, перевіряли паспорти та шукали військових... Люди були дуже налякані", - розповіла жінка.

За 10 діб родина повернулася до свого будинку. Проте того ж дня вони про це пошкодували. Вночі окупанти почали обстріли, було дуже страшно. 20 березня з села почали тікати люди, мешканці населеного пункту рятувалися від рашистів та запропонували допомогу й родині Білецької.

" Ми не планували, але оскільки діти малі, довелося все вирішувати і їхати, не знаючи куди", - розповіла жінка.

Нині вона намагається постійно підтримувати зв'язок зі своїм кумом, який залишився на території тимчасово окупованого сусіднього села. Там не вщухають обстріли, люди живуть у постійному страху. Окупанти грабують та мародерять. Вони повиносили з осель місцевих усе, метал у тому числі.

Рашисти намагаються окопуватися, вони укріплюють свої позиції. Окупанти вже вивчили місцевість та поводять себе так, ніби вони у себе вдома, зазначила жінка. У її селищі все ще залишаються люди, проте вони вже морально виснажені.

Окупанти нищать будинки, знищують худобу. Усе це відбувається на очах у людей. Місцеві відчувають безпорадність, розповіла жінка, якій вдалося вирватися з-під окупації.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що Арестович розповів про "маленьку Бучу" у Херсонській області.

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