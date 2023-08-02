Також фігурант "зливав" окупантам координати для обстрілу об’єктів цивільної інфраструктури.

Суд визнав винним у державній зраді жителя Дніпра, який був учасником розвідувальної мережі головного управління генерального штабу збройних сил Росії, і призначив покарання – 15 років за гратами із конфіскацією майна.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора. В повідомленні зазначається, що засуджений входив до групи, яку курував лідер проросійської радикальної громадської організації "SERB". "З початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України вони добровільно погодились надавати інформацію про місця розташування об’єктів енергетичної та критичної інфраструктури м. Дніпра", - повідомляє прокуратура.

Мешканець Дніпра здійснював фото- й відеофіксацію місць дислокації сил ППО, штабів Сил Оборони України, підприємств оборонно-промислового комплексу. Також він передавав дані про транспортні шляхи, військові частини, блокпости, переміщення військової техніки і особового складу ЗСУ. Все передавав ворогу з координатами для нанесення ударів по місту, а потім інформував про влучення по місту.

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Суд визнав його виним у державній зраді (ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу).

Виявлення зрадників в Україні

У січні 2023 року у ході спецоперації в Дніпрі було затримано чоловіка, який сьогодні й отримав покарання, та ще шістьох його поплічників. Засуджений також був фахівець у сфері IT-технологій за підтримку повномасштабної агресію РФ.

Щодо інших учасників слідство триває, вони залишаються під вартою без права внесення застави.

В Офісі гепрокурора повідомляли, що куратором групи є лідер проросійської радикальної громадської організації "русское освободительное движение SERB", головним ідеологічним фактором якої є спротив євроінтеграційному руху України та підтримка ідеї відчуження її територій до складу РФ.

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