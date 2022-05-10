В тимчасово окупованому Ізюмі Харківської області склалася критична гуманітарна ситуація.

В Ізюмі Харківської області залишається 12-14 тис. жителів. Через дії російських окупантів забезпечити людей, які залишилися в місті, ліками і продуктами неможливо.

Про це повідомив Секретар Ізюмської міської ради Костянтин Петров, передає "24 канал".

За його словами, в місті практично немає зв'язку. Якщо з початком бойових дій були місця, куди місцеві жителі могли виходити і телефонувати, то зараз - це складно.

"Повністю відсутні комунальні послуги: електропостачання, газ, вода. Цього всього немає в місті", - розповів Петров.

Він розповів, що ситуація в Ізюмі залишається дуже складною, а гуманітарна ситуація в місті критична.

Секретар міськради також повідомив, що в самому Ізюмі вже не так "гаряче", оскільки бої українських військових з окупантами тривають за межами міста.

Нагадаємо, до 24 лютого в Ізюмі проживало понад 45 тис.осіб.

Як повідомляв УНІАН, під завалами будинку в Ізюмі Харківської області знайдено тіла 44 цивільних.

"В тимчасово окупованому Ізюмі під завалами п'ятиповерхового будинку, який окупанти знищили ще в першій декаді березня, знайшли тіла 44 загиблих цивільних. Це черговий жахливий військовий злочин російських окупантів проти мирного населення! Ми фіксуємо кожен, і за кожен вони заплатять!", - повідомив у своєму Telegram голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синегубов.

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