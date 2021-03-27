На момент порятунку дитина була майже без свідомості.

Новонародженого хлопчика з вигрібної ями громадського туалету у селищі Панютине під Лозовою Харківської області витяг фельдшер екстреної допомоги. На той момент дитина була майже без свідомості.

Читайте такожНе дихав 20 хвилин: у Броварах реанімували немовля після домашніх пологів (відео)Про це повідомили у Центрі екстреної допомоги та медицини катастроф. "По прибутті на місце події, фельдшер бригади екстреної медичної допомоги 2408 Скотар С. В., не втрачаючи ні хвилини, самостійно зірвав дошки на підлозі туалету та дістав дитину з ями. Хлопчик був зав'язаний у пакет, навколо шиї — обвита пуповина", - йдеться у повідомленні Центру.

Хлопчика вагою 3,3 кг і ростом 51 см. шпиталізували до лікарні. За інформацією поліції, його стан тяжкий.

Першою плач дитини почула місцева жителька Валентина, повідомляє ТРК "Лозова". Вона покликала на допомогу ще одну жінку. Разом вони намагалися витягти з ями пакет з дитиною.

"Було, напевно, пів на сьому. Почула крик дитини. Покликала дівчину тут... І ми разом почали обстежувати. Море крові, і у зав'язаному пакеті — дитина, він кричав, плакав, ворушився, але ми не могли його дістати і викликали усіх. Я дуже засмутилася", — розповіла жінка.

Деталі інциденту:

Викинуте немовля знайшли сьогодні рано вранці у туалеті залізничного вокзалу Панютиного.

На даний час поліцейські знайшли 41-річну матір дитини та відкрили кримінальне провадження за фактом залишення в небезпеці новонародженого.

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Автор: Ірина Погоріла