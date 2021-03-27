У Харківській області мати викинула новонароджену дитину у туалет на вокзалі.
Читайте такожУ Харкові біля лікарні знайшли тіло немовляти, яке пролежало там кілька місяцівЯк повідомляє Відділ комунікації поліції Харківської області, 41-річна жінка народила немовля у покинутому туалеті на залізничному вокзалі та викинула його у яму.
"Інформація про подію надійшла до Лозівського районного відділу поліції 27 березня о 06:48. Заявниця повідомила, що в смт. Панютине у ямі туалету на станції плаче дитина", - йдеться у повідомленні.
Працівники ДСНС витягли немовля, загорнуте у целофановий пакет. Стан здоров’я новонародженого хлопчика тяжкий, його доставили до реанімаційного відділення районної лікарні.
Поліцейські встановили особу матері хлопчика. Жінці 41 рік. У неї є чоловік та четверо дітей. На даний час зловмисниця перебуває у лікарні.
За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 135 Кримінального кодексу ("залишення матір’ю новонародженої дитини у небезпеці"). Санкція статті передбачає до 3 років позбавлення волі.
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