Місцева влада закликала людей зберігати спокій.

У Київській обласній військовій адміністрації попередили про можливі звуки вибухів через знищення вибухонебезпечних предметів у Бучанському районі.

Про це йдеться у повідомленні в Telegram-каналі КОВА. Зазначається, що в області тривають планові роботи зі знищення вибухонебезпечних предметів. "Сьогодні, 10 квітня, у Бучанському районі підрозділи ДСНС знищуватимуть ВНП. Через це в деяких громадах області можливо чути звуки вибухів", - йдеться у повідомленні.

У військовій адміністрації місцевих жителів закликали зберігати спокій та дотримуватися правил безпеки.

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Ситуація у Київській області під час війни з РФ - сьогодні це варто знати

У Київській області вже не раз лунали вибухи через розмінування. Потужні вибухи було чути навіть у деяких районах Києва.

Варто зазначити, що через РФ Україні тепер одна з найбільш забруднених мінами та снарядами країн світу. У нашій державі вже анонсували створення центру гуманітарного розмінування.

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