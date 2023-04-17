Зараз тривають роботи з обладнання зручних під’їздів до понтонної переправи.

На Київщині зведено понтонну переправу, щоб мінімізувати перешкоди, спричинені повінню.

Про це повідомляє у Facebook командування Об'єднаних сил Збройних сил України. В повідомленні сказано, що тривалі опади спричинили повінь у частині Київської області, а через руйнування дамби місцевого ставка в Іванкові підтоплена тимчасова переправа.

Командувач Об’єднаних Сил ЗС України Сергій Наєв зазначив, що в підрозділах угрупування військ, що боронять Північний напрямок, є достатньо сил та засобів для подолання природніх перешкод у найкоротші терміни.

Відео дня

"На даний час інженерними підрозділами ЗС України спільно з органами місцевої влади оперативно наведено понтонну переправу. Наразі тривають роботи з обладнання зручних під’їздів до неї", - зазначив він.

Наєв підкреслив, що природні катаклізми не є перешкодою для виконання військовими завдань на прикордонні Київщини. "Підпорядковані нашому угрупуванню військ підрозділи у разі необхідності здатні в стислі терміни виконати завдання щодо підвищення мобільності військ та своєчасно забезпечити переміщення особового складу, боєприпасів і військової техніки", - наголосив Наєв.

Підтоплення в Україні - зараз це варто знати

Як повідомляв сьогодні УНІАН, за даними "Укргідроенерго", наразі фіксується підвищення рівня води в річках на територіях п’яти областей України.

Йдеться про підвищення рівня води в межах річок Дніпро, Десна, Сейм, Прип’ять, Горинь та Західний Буг на територіях Волинської, Київської, Рівненської, Черкаської та Чернігівської областей.

Для врегулювання рівнів води та уникнення підтоплень гідроелектростанціями на Дніпрі та Дністрі здійснюються контрольовані скиди із дотриманням безпекових норм згідно з вказівками міжвідомчої комісії по узгодженню режимів роботи водосховищ при Державному агентстві водних ресурсів України.

Також сьогодні, 17 квітня, в Державній службі України з надзвичайних ситуацій заявили, що відзначають тенденцію до зниження темпу підняття рівня води у річках на півночі України.

Підтопленими залишаються 852 дворогосподарства та 111 будинків, з них 38 дачних. Порушено транспортне сполучення до 30 населених пунктів у Чернігівській та Київській областях.

Вас також можуть зацікавити новини: