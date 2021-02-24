Водій вимагав літнього чоловіка оплатити проїзд або покинути салон, мовляв, таких як він у нього за день сотні.

У Києві водій маршрутки №239 відмовився везти пільговиків, а саме дідуся з двома дітьми з багатодітної сім'ї.

Читайте такожПатрульні спіймали біля Києва п'яного водія маршрутки (фото)Про це розповів Рома Литвиненко на сторінка "Солом'янка Київ" у Facebook. За даними автора поста, в маршрутку зайшов дідусь з дітьми 6 і 9 років. Неповнолітні з багатодітної сім'ї, на що були всі документи про пільги. Водій вимагав літнього чоловіка оплатити проїзд або покинути салон, мовляв, таких як він у нього за день сотні.

"23.02.21, приблизно о 16.50 водій вищезгаданого маршруту відмовився везти дідуся з 2 дітьми, тому, що той відмовився платити за дітей (6 і 9 років) з багатодітної сім'ї, з наданням всіх потрібних документів. До слова, справа не в тому, що не міг заплатити, а в тому, що якщо у нас в країні такі пільги є, чому ми не можемо ними користуватися??? Водій кричав на весь салон: "на*рен було їх стільки народжувати, у мене таких кожен день до*рена, або плати, або виходь!!!". Коли намагалися сфотографувати номерні знаки маршрутки, водій намагався наїхати на дітей з дідусем", - повідомив автор поста.

Литвиненко зазначає, що "діти отримали величезне потрясіння, для них це дикість, дідусь ще більше, після інсульту такі ситуації пережити вдвічі складніше і заспокоїтися".

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Автор: УНІАН