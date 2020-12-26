У Львівській області поліцейські відкрили кримінальне провадження проти двох підлітків за фактом жорстокого поводження з твариною.
Читайте такожУ Львівській області підлітки запхали собаку в мішок і жорстоко побилиПро це повідомляється на сайті обласної поліції. Інформацію про факт побиття собаки правоохоронці виявили сьогодні в соцмережах, спочатку повідомлялося про смерть тварини.
"Правоохоронці розпочали за цим фактом перевірку. Невдовзі поліцейські встановили особи зловмисників – ними виявилися 16-річний хлопець та 14-річна дівчина, жителі Бродівського району", - йдеться в повідомленні.
Правоохоронці встановили, що 23 грудня близько 17:00 на сміттєзвалищі неподалік одного з сіл району школяр помістив собаку в мішок і декілька разів вдарив тварину металевою трубою. Очевидцем події була його неповнолітня знайома.
Правоохоронці розшукали побитого собаку та доставили у ветеринарну лікарню, життю тварини нічого не загрожує.
За цим фактом дізнавачі Бродівського відділення поліції, за процесуального керівництва Радехівської місцевої прокуратури, відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 299 Кримінального кодексу ("жорстоке поводження з тваринами").
Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – обмеження волі на строк до трьох років.
Як повідомляють місцеві ЗМІ, дівчина знімала все, що відбувалося, на відео та сміялася.
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