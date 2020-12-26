Три дні тому 16-річний хлопець запхав тварину в мішок і побив металевою трубою, за всім цим спостерігала й записувала на відео 14-річна дівчина.

У Львівській області поліцейські відкрили кримінальне провадження проти двох підлітків за фактом жорстокого поводження з твариною.

Читайте такожУ Львівській області підлітки запхали собаку в мішок і жорстоко побилиПро це повідомляється на сайті обласної поліції. Інформацію про факт побиття собаки правоохоронці виявили сьогодні в соцмережах, спочатку повідомлялося про смерть тварини.

"Правоохоронці розпочали за цим фактом перевірку. Невдовзі поліцейські встановили особи зловмисників – ними виявилися 16-річний хлопець та 14-річна дівчина, жителі Бродівського району", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці встановили, що 23 грудня близько 17:00 на сміттєзвалищі неподалік одного з сіл району школяр помістив собаку в мішок і декілька разів вдарив тварину металевою трубою. Очевидцем події була його неповнолітня знайома.

Правоохоронці розшукали побитого собаку та доставили у ветеринарну лікарню, життю тварини нічого не загрожує.

За цим фактом дізнавачі Бродівського відділення поліції, за процесуального керівництва Радехівської місцевої прокуратури, відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 299 Кримінального кодексу ("жорстоке поводження з тваринами").

Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – обмеження волі на строк до трьох років.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, дівчина знімала все, що відбувалося, на відео та сміялася.

Інші кримінальні новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Юлія Петриченко