Начальник військкомату та його дружина придбали нерухомість, вартість якої не відповідає офіційним доходам сім’ї.

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) під час проведення моніторингу способу життя виявило ознаки набуття необґрунтованих активів у начальника Самбірського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) Львівської області на понад 4,4 млн грн.

Як інформує НАЗК, було встановлено, що декларант та його дружина впродовж 2020-2022 років придбали низку об’єктів нерухомого майна.

Військком пояснив, що нерухомість була набута за рахунок заощаджень сімʼї за попередній період, заробітної плати членів родини, а також подарунка від матері у розмірі 42 тис. дол. США.

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"Однак, аналізуючи доходи декларанта та видатки родини за останні роки, НАЗК встановило, що начальник Самбірського районного ТЦК не мав можливості придбати майно в законний спосіб. Різниця між вартістю нерухомості та офіційними доходами родини становить понад 4,4 млн грн", - зазначають в агентстві.

Матеріали моніторингу способу життя щодо військкома передано до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) для вирішення питання щодо звернення до суду з позовом про визнання активів необґрунтованим та стягнення їх в дохід держави.

Побиття чоловіків у Самбірському військкоматі

19 вересня у мережі Інтернет з’явилося відео, на якому працівники Самбірського районного ТЦК та СП погрожують та б’ють чоловіка. На це відреагували у Львівському обласному ТЦК та СП, відсторонивши їх від виконання обов'язків.

Згодом у ДБР заявили, що заступник начальника одного з відділів Самбірського районного ТЦК та СП, а також військовослужбовець-водій цього відділу незаконно утримували та катували в приміщенні військкомату двох чоловіків. Це жителі Харкова та Кривого Рогу, які намагалися незаконно перетнути кордон і потрапити до Польщі. Однак їх затримали прикордонники, склали протокол про порушення правил перетину держкордону і доправили до військкомату для постановки на військовий облік.

У військкоматі обох чоловіків намагались примусити "добровільно" пройти військово-лікарську комісію для подальшої мобілізації, на що вони не погоджувались. Одного з потерпілих утримували в приміщенні військкомату 10 днів, іншого – 7.

Військкомів затримали, їм повідомлено про підозру у катуванні та незаконному позбавленні волі.

21 вересня Личаківський районний суд Львова обрав заступнику начальника одного з відділів Самбірського РТЦК запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт.

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