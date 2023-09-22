Одного з фігурантів взяли під цілодобовий домашній арешт.

21 вересня Личаківський районний суд Львова обрав запобіжний захід - цілодобовий домашній арешт для заступника начальника одного з відділів Самбірського районного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки, який разом з іншим військовослужбовцем цього центру підозрюється у незаконному позбавленні волі та катуванні двох громадян.

Про це повідомили у Державному бюро розслідувань. Щодо результатів засідання суду щодо іншого фігуранта побиття поки не повідомляється.

Водночас зазначається, що працівники ДБР подали клопотання про обрання для обох підозрюваних запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

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Побиття людей у ТЦК Самбора - що відомо

19 вересня Львівський обласний ТЦК та СП повідомив, що двох працівників Самбірського територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), які можуть бути причетними до побиття цивільного чоловіка, відсторонили від виконання обов'язків, проводиться службова перевірка.

Така реакція була оприлюднена у зв’язку з поширенням у соцмережах відео, на якому нібито працівники Самбірського районного військкомату вже шість днів б'ють та знущаються з харків’янина.

20 вересня у ДБР повідомили про затримання заступника начальника одного з відділів Самбірського районного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки та військовослужбовця-водія цього відділу, причетних до побиття чоловіка та незаконного утримання його у приміщенні військкомату.

Як встановило слідство, заступник начальника одного з відділів Самбірського РТЦК та СП, а також військовослужбовець-водій цього відділу понад тиждень утримували в приміщенні центру двох чоловіків, намагаючись примусити їх "добровільно" пройти військово-лікарську комісію для подальшої мобілізації.

20 вересня обом військовослужбовцям повідомили про підозру щодо незаконного позбавлення волі та катування, вчинених за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 127 КК України).

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