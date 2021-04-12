Віра Шевчук померла на 74-му році життя у Стрию, де проживала та працювала викладачем в музичній школі.

На Львівщині сьогодні після тяжкої недуги померла Віра Шевчук – матір глави Української греко-католицької церкви (УГКЦ) патріарха Святослава.

Про це повідомляє Департамент інформації УГКЦ.

Зазначається, що Віра Шевчук померла на 74-му році життя у місті Стрий, де проживала та працювала в музичній школі викладачем з класу фортепіано.

За інформацією Департаменту, 12 квітня о 19:00 в поминальній каплиці храму Святих Володимира і Ольги м. Стрия відбудеться парастас, а похорон – завтра, 13 квітня, об 11:00. Богослужіння також відбудеться у цьому храмі. Поховають Віру Шевчук у Стрию, де проживають батько та брат патріарха УГКЦ.

«До нас додому приходили учні та постійно лунала музика. Навіть, коли моя мама займалася хатніми справами, наприклад, готувала їжу на кухні, то завжди в сусідній кімнаті грали студенти на фортепіано», – цитує Департамент слова глави УГКЦ Святослава (Шевчука).

Він також згадує, що мама часто брала його з собою на роботу, бо не було з ким залишити вдома.

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«І всі ті коридори, класи музичних шкіл у Стрию й Самборі, де вона працювала – то був простір, у якому я виростав. Пізніше, коли я ходив до школи, мама мене брала до музичної школи, щоби робити уроки. Собі уявіть – урок музики. Значить, є письмовий стіл, фортепіано, за інструментом сидить студент чи студентка, моя мама біля неї, а я тут поруч роблю уроки. І мама одним вухом слухає, як грає студент, а тут дивиться, що я роблю. І тільки тоді, коли я все зробив, міг збиратися і йти додому», – поділився спогадами про своє дитинство блаженніший Святослав.

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Автор: Мирослава Бзікадзе