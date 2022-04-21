Сьогодні продовжиться евакуація жінок, дітей та осіб похилого віку.

З Маріуполя вчора виїхали чотири евакуаційні автобуси з людьми, які заночували у Бердянську і наразі прямують на Василівку.

Про це у Telegram-каналі повідомила віце-прем’єр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

"По вчорашньому гуманітарному коридору з міста вдалося виїхати чотирьом евакуаційним автобусам. Вони заночували в Бердянську і зараз прямують на Василівку. Скоро чекаємо їх у Запоріжжі", - написала вона.

Верещук також наголосила, що сьогодні продовжиться евакуацію жінок, дітей та осіб похилого віку.

"Посадка в автобуси на бульварі Шевченка на кільці біля торговельного центру "Порт-Сіті" о 14:00. Безпекова ситуація складна. Можуть бути зміни. Прошу стежити за офіційними повідомленнями", - додала вона.

Як повідомляв УНІАН, вчора вдень мер Маріуполя Вадим Бойченко повідомляв, що "зеленим" коридором планували евакуювати людей на 90 великих автобусах, які зможуть вмістити приблизно 6 тис. осіб. При цьому, він зазначав, що на евакуацію чекають 100 тис. людей.

Увечері Ірина Верещук повідомила, що гуманітарний коридор з Маріуполя не спрацював як планувалося.

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