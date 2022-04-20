Також він звернувся до маріупольців, які вже виїхали, з проханням будь-яким способом зв'язатися з родичами в Маріуполі і розповісти про можливість виїхати з міста.

Мер Маріуполя Вадим Бойченко закликав маріупольців евакуюватися з міста.

Про це повідомляється в Telegram-каналі Маріупольської міської ради.

"Рідні маріупольці, за ці довгі і неймовірно важкі дні ви виживали в нелюдських умовах. Ви перебували в інформаційному вакуумі, без доступу до будь-якої інформації. Ви могли чути різне. Але я хочу, щоб ви знали головне – вас чекають в Запоріжжі. Там безпечно. Не бійтеся і евакуюйтеся до Запоріжжя, де ви отримаєте всю необхідну допомогу – продукти харчування, медикаменти, предмети першої необхідності, а головне – ви будете в безпеці", - підкреслив Бойченко.

Він зазначив, що 200 тис. маріупольців вже змогли виїхати з міста.

"І звертаюся до маріупольців, які вже виїхали і сьогодні перебувають в безпеці. Якщо у вас залишилися родичі в Маріуполі, намагайтеся зв'язатися з ними всіма способами. Телефонуйте, пишіть і говоріть, що є можливість виїхати до Запоріжжя, де безпечно", - закликав він.

У міськраді нагадують, що сьогодні о 14:00 починається евакуація з Маріуполя до Запоріжжя. Визначена точка збору і посадки людей в автобуси – вулиця Таганрозька навпроти Пивзаводу.

Передбачена подальша додаткова посадка людей у двох локаціях: на проспекті Перемоги, 1 біля заводоуправління "Азовсталі" та на бульварі Шевченка на кільці біля Порт-Сіті.

Маршрут руху колони: Маріуполь – Мангуш – Бердянськ – Токмак – Оріхів – Запоріжжя.

Крім цього, Бойко повідомив, скільки людей планують евакуювати "зеленим" коридором сьогодні. За його совами, це буде 90 великих автобусів, які зможуть вмістити приблизно 6 тис. осіб. При цьому, він зазначив, що на евакуацію чекають 100 тис. людей. "Ми будемо працювати, щоб усі автобуси були заповнені людьми", - сказав Бойченко.

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