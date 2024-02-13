Досудове розслідування щодо судді завершено, справа перебуває на розгляді суду.

За клопотанням прокурора суддя Олексій Тандир, обвинувачений у смертельній ДТП на блокпосту Києва, в результаті якої загинув нацгвардієць, і надалі перебуватиме під вартою.

Як повідомила Київська міська прокуратура, Святошинський районний суд столиці продовжив термін дії запобіжного заходу судді Олексію Тандиру, який обвинувачується у вчиненні смертельної ДТП у стані алкогольного сп’яніння.

"Ухвалою суду запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення застави продовжено на 2 місяці, до 12 квітня 2024 року включно", - мовиться у повідомленні.

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У прокуратурі нагадали, що 25 травня 2023 року голова одного з районних судів Київської області, перебуваючи за кермом автомобіля, здійснив наїзд на військовослужбовця, у результаті чого нацгвардієць загинув на місці. У серпні 2023 року досудове розслідування щодо судді завершено, справа перебуває на розгляді суду.

Суддю обвинувачують у порушенні правил безпеки дорожнього руху у стані алкогольного сп’яніння, що спричинило смерть потерпілого (ч. 3 ст. 286-1 Кримінального кодексу).

Деталі справи Тандира

У ніч на 26 травня голова Макарівського районного суду Київської області Олексій Тандир скоїв наїзд на військовослужбовця, 23-річний нацгвардієць від отриманих травм загинув на місці. Тандира затримали.

Свідки ДТП повідомили, що суддя був під дією алкоголю, але Тандир відмовився від проведення огляду на стан сп’яніння в закладі охорони здоров’я. Однак, за рішенням суду у Тандира примусово взяли біологічні зразки для експертизи.

3 серпня у ДБР заявили, що стан сп’яніння судді під час скоєння ДТП підтверджено низкою експертиз. Загалом слідство отримало 18 експертних висновків по справі. ДБР зазначало, що суддя володіє спеціальними професійними знаннями, методиками та багатою судовою практикою розгляду правопорушень у сфері безпеки дорожнього руху, тому під час відібрання біологічних зразків він спробував спотворити їх вміст з метою приховування стану алкогольного сп’яніння. Незважаючи на це, висновками судових експертиз підтверджено вміст алкоголю у наданих зразках. Судді Тандиру обраний запобіжний захід - тримання під вартою.

Вища рада правосуддя своїм рішенням тимчасово відсторонила Тандира від здійснення правосуддя.

У грудні стало відомо, що обвинувачений у смертельній ДТП з нацгвардійцем суддя Тандир розлучився з дружиною, а за тиждень переписав на неї майно. На думку адвоката родини загиблого, це може свідчити про те, що Тандир намагається уникнути виплати компенсації постраждалим. Автомобіль, на якому суддя збив військового, належить дружині.

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