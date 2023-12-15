4 грудня суд мав розглянути клопотання про арешт майна Тандира, однак його адвокати до суду не прийшли, бо брали участь в іншому засіданні.

Обвинувачений у смертельній ДТП з нацгвардійцем суддя Тандир розлучився з дружиною, а за тиждень переписав на неї майно - на думку адвоката родини загиблого, це може свідчити про те, що Тандир намагається уникнути виплати компенсації постраждалим. Автомобіль, на якому суддя збив Бондаренка, належить дружині.

Як адвокат сторони потерпілих Сердюк розповів виданню "Суспільне" у коментарі, напередодні розлучення, 4 грудня, суд мав розглянути клопотання про арешт майна Тандира, однак його адвокати до суду не прийшли, бо брали участь в іншому засіданні. А вже за два дні подружжя Тандирів розлучилося.

"Потерпілі не можуть визначитися зі своєю позицією. То вони кажуть, що гроші їм не треба, то подають компенсацію. Враження, наче просто дають інфопривід, аби всі про це говорили", - заявив адвоката обвинуваченого Юрченко.

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Справа судді Тандира - деталі

Аварія за участі Тандира сталася в ніч на 26 травня. В той день голова Макарівського райсуду Олексій Тандир на великій швидкості на блокпосту у Києві збив насмерть нацгвардійця.

Свідки зазначали, що Тандир був п’яний за кермом. При цьому він намагався підробити результати експертизи щодо вмісту алкоголю в крові - замість сечі на аналіз здав слину та воду. Тому перша експертиза не знайшла алкоголю. Пізніше було досліджено слину, у якій і знайшли алкоголь.

Вища рада правосуддя тимчасово відсторонила від здійснення правосуддя суддю Макарівського районного суду Київської області Олексія Тандира. Відповідне рішення було ухвалене сьогодні, повідомили у прес-службі ВРП.

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