Усі вони потрапили у полон українських захисників під час запеклих боїв у районах Авдіївки та Бахмута.

Тюремні строки від 12 до 15 років отримали шість зрадників, які вступили до окупаційних військ. Це колишні в’язні та бойовики зі штурмових підрозділів під назвою "Шторм Z", повідомляє СБУ.

Зазначається, що вони потрапили у полон українських захисників під час запеклих боїв у районах Авдіївки та Бахмута. Згодом суд визнав зловмисників винними у державній зраді, колабораціонізмі та добровільній участі у незаконних збройних формуваннях. Двом із затриманих суд призначив 12 років тюрми, а чотирьом – 15 років ув’язнення.

Слідчі встановили, що на початку повномасштабного вторгнення Росії до України зловмисники приєднались до підрозділів Південного військового округу збройних сил РФ.

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Зокрема, один із засуджених – мешканець Макіївки, який вступив до 113-го стрілецького полку мобілізаційного резерву країни-агресора. До його обов’язків входило облаштування блокпостів та інших фортифікаційних споруд у Новій Каховці на Херсонщині. Згодом його призначили на посаду командира відділення та перекинули на східний фронт для стримування контрнаступальних операцій ЗСУ.

Ще двох бойовиків зарахували на посади стрільців до батальйону "Шторм Z". У складі цього підрозділу вони брали участь в боях на Запорізькому напрямку, а потім на Донеччині.

Четвертий зловмисник написав "заяву на помилування" із окупаційної "Торецької виправної колонії ДНР" і одразу вступив до ворожого підрозділу "Восток".

Інший бойовик "мобілізувався" до лав окупантів, де отримав посаду помічника гранатометника. Після проходження "курсу" підготовки його відправили на бойові позиції в район селища Піски під Авдіївкою.

Останній із затриманих зрадників підписав контракт з Міноборони РФ та вступив до рядів 114-ї окремої мотострілецької бригади ЗС РФ, яка залучена до штурму позицій українських військ у Покровському районі Донеччини.

Зрадники в Україні

Нещодавно підозри отримали ще 26 російських загарбників з "МВС РФ" на Херсонщині. Йдеться про 25 колаборантів та одного росіянина, які після початку повномасштабного вторгнення Росії добровільно приєдналися до створеного агресором карального органу.

Усі вони виконували вказівки Кремля щодо придушення руху опору та поширення кремлівського режиму в регіоні. Вони викрадали місцевих та катували їх, зокрема із застосуванням електричного струму. Також зафіксовано факти забиття людей до смерті гумовими кийками.

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