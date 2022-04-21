Востаннє син виходив на зв'язок з мамою в березні, проте не зізнався їй в тому, що воює проти України.

Мати одного з російських солдатів, яка проживає на Волині, звернулася до свого сина і закликала скласти зброю і не вбивати своїх співвітчизників.

Про це повідомляє Управління СБУ у Волинській області. У повідомленні наголошується, що в 2012 році її син переїхав до родичів в Росію, а в 2017 році закінчив військове училище в Омську і залишився служити в армії країни-агресора. Востаннє син виходив на зв'язок з мамою в березні, проте не зізнався їй в тому, що воює проти України.

Однак контррозвідники з'ясували, що він в наний час воює на Херсонському напрямку у складі армії окупантів.

"Материнському серцю складно повірити, що син прийшов на рідну землю вбивати українців. Тому вона просить сина скласти зброю і не воювати проти мирних і невинних людей", - йдеться в повідомленні.

"Тут твоя вся рідня, тут похований твій тато, бабусі, які тебе так любили. Я дуже сумую за тобою і благаю, синку: склади зброю і повернися в рідну Україну, в рідний дім", — звернулася жінка до сина.

Також вона звернулася із закликом до українських матерів, у яких сини воюють на боці окупантів: "кличте своїх синів додому, можливо, це єдиний шанс зберегти їм життя".

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