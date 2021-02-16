Засуджений приймав хабарі просто у своєму робочому кабінеті.

Суддю Рахівського районного суду Закарпатської області засудили до шести років позбавлення волі за хабарництво.

Як повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура, таке рішення суд ухвалив сьогодні, 16 лютого.

Прокурори САП та детективи НАБУ довели причетність судді до отримання у вересні 2018 року 400 дол. та в березні 2019 року 10 тис. грн неправомірної вигоди.

Читайте такожУкраїнці зможуть повідомляти про хабарі на спеціальному порталі: як це працюватиме«Саме за такі суми вказаний суддя погодився посприяти позитивному рішенню в адміністративній справі, яка перебувала на розгляді в іншого судді Рахівського районного суду, а також розглянути на користь цього ж заявника цивільну справу про стягнення боргу. Суддя отримував хабарі у приміщенні службового кабінету», – йдеться в повідомленні.

Розглянувши матеріали справи та заслухавши доводи сторін, колегія суддів ВАКС підтримала позицію прокурора САП. Суддю визнали винним у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 369-2 та ч. 3 ст. 368 КК України. Його засудили до шести років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади судді на три роки та конфіскацією усього майна.

Вирок набере законної сили через 30 днів з дня його проголошення, якщо не буде апеляційної скарги.

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Автор: Світлана Макринська