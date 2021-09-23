Розгляд справи здійснюватиметься за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення сторін.

Окружний адміністративний суд міста Києва відкрив провадження щодо анулювання ліцензії на мовлення для телеканалу "НАШ".

Як повідомляє прес-служба суду, розгляд справи здійснюватиметься за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення сторін.

"Суд, ознайомившись з позовною заявою і доданими до неї матеріалами, ухвалив - відкрити провадження в адміністративній справі щодо анулювання ліцензії на мовлення для телеканалу", - йдеться у повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, 2 вересня Національна рада з питань телерадіомовлення заявила, що застосувала п’ять санкцій за поширення мови ворожнечі в ефірі каналу. Так, "НАШ" отримав від Нацради штраф та позов до суду про анулювання ліцензії за неусунення порушень норм законів, що передбачають неможливість трансляції програм і передач, які провокують у суспільстві розбрат і ненависть.

У передачі "Важливе" міністр юстиції часів Януковича Олена Лукаш стверджувала, що нинішня влада України та її союзники в боротьбі з російською агресією становлять загрозу та небезпеку для людей: "Для влади зручно, щоб військові дії тривали. Це знімає з неї відповідальність за те, що відбувається в країні, це дає можливість спокійно наживатися, грабувати і закривати рота усім опонентам і при цьому для того, щоб люди вірили в якісь мирні процеси…"

Автор: Антоніна Доломанжи