Загалом Нацрада застосувала до телеканалу одразу п’ять санкцій за поширення в ефірі мови ворожнечі.

Національна рада з питань телерадіомовлення прийняла рішення щодо звернення до суду про анулювання ліцензії телеканалу "НАШ".

Про це повідомляється на сайті Нацради.

"Одразу п’ять санкцій застосувала Національна рада за поширення мови ворожнечі. Штраф, а також позов до суду про анулювання ліцензії за неусунення порушень норм законів, що передбачають неможливість трансляції програм і передач, які провокують у суспільстві розбрат і ненависть, отримав від Національної ради телеканал "НАШ" (ТОВ "НАШ 365", м. Київ)", - йдеться у повідомленні.

Так, Національна рада розглянула на засіданні 2 вересня результати перевірки ТОВ "НАШ 365", м. Київ, (логотип "НАШ"). Перевірка проводилася на підставі моніторингу за 27 і 28 квітня і стосувалася ток-шоу "Важливе". Його вели Максим Назаров і Ангеліна Пичик, гостею студії була міністер юстиції часів Януковича Олена Лукаш.

Також сьогодні Нацрада ухвалила рішення щодо "Максі-ТВ" (ТОВ "Наша Прага", м. Київ) за ретрансляцію передач телекомпанії "НАШ" - застосувала санкцію "оголошення попередження" та наклала два штрафи за ті ж передачі з Лукаш і Андрієм Пальчевським, що виходили в ті самі дні на телеканалі "НАШ".

Як зазначається, у передачі "Важливе" Лукаш стверджувала, що нинішня влада України та її союзники в боротьбі з російською агресією становлять загрозу та небезпеку для людей: "Для влади зручно, щоб військові дії тривали. Це знімає з неї відповідальність за те, що відбувається в країні, це дає можливість спокійно наживатися, грабувати і закривати рота усім опонентам і при цьому для того, щоб люди вірили в якісь мирні процеси…"

Як наголошують у Нацраді, всю відповідальність за ведення бойових дій Лукаш покладає на політичне керівництво України, а не на країну-агресора. Вона безапеляційно стверджує про небажання влади припинити цю війну, ставить під сумнів територіальну цілісність країни.

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При цьому з боку працівників телеканалу не було спроб збалансувати однобічність та упередженість висловленої позиції та наведених аргументів, зауважують в Нацраді. Причому повтор передачі відбувся без змін чи редакційної модерації, і це підтверджує, що ліцензіат свідомо надав платформу для поширення поглядів, які провокують ненависть і нетерпимість.

Національна рада визнала порушення ТОВ "НАШ 365" законів України та наявність розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті. До мовника застосовано санкцію "стягнення штрафу". Телеканал упродовж місяця має сплатити у державний бюджет 119 тис. 544,75 грн, що становить 25% суми ліцензійного збору цієї компанії. Такі штрафні санкції передбачені чинним законодавством за найбільші порушення.

"Іншим рішенням регулятор застосував до цього мовника санкцію – "звернення до суду про анулювання ліцензії", знову ж таки за системне порушення законодавчих норм щодо поширення мови ворожнечі та неусунення порушень після застосування двох попередніх штрафних санкцій. Рішення стосувалося ефіру телеканалу за 7 і 8 травня 2021 року, де в програмі "П’ятниця. Вечір" брав участь Андрій Пальчевський. Останній припустився висловів, які провокують ненависть і дискримінацію за етнічним походженням та місцем проживання громадян України", - зазначили у Нацраді.

Автор: Інна Андаліцька