Окупант не вірив, що повернеться додому з полону в Україні, але це його нічому не навчило.

Нічого російських військових життя не вчить. Окупант потрапив до полону, після чого його обміняли. І, як виявилося, найманець вирішив знову відправитися воювати проти України.

Як зазначають в InformNapalm, після реабілітації та відпустки Андрій Крендельов повернеться на службу.

Так, 26-річний військовий з Саратовської області добровільно здався у полон в Україні. Після цього він записав звернення до росіян, в якому закликав не йти війною проти нашої країни. Але щось пішло не так. Хоч військовий і розповідав про страшні звірства, які чинять окупанти на території України, сам він збирається знову повернутися на службу.

Сам військовий зізнається, що до кінця не вірив, що йому вдасться повернутися до Росії. Каже, його з пов'язкою на очах привезли на місце обміну та передали російській стороні. Звичайно ж, достеменно невідомо, чи відправлять його знову воювати проти України. Адже є висока ймовірність, що цього разу він не просто здасться в полон, а й техніку військову здасть, за що отримає чималу винагороду.

Нагадаємо, 1 квітня відбувся обмін полоненими в Запорізької області. Звільнено 86 українських героїв, яких утримували окупанти.

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