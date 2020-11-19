Ігор Пошивайло обіцяє якнайефективніше втілити заплановані заходи в життя.

Директор Національного меморіального комплексу Героїв Небесної сотні - Музею Революції гідності Ігор Пошивайло переконаний, що заплановані заходи з нагоди Дня гідності та свободи вдасться реалізувати попри сьогоднішні обшуки у нього вдома і у приміщенні музею.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Пошивайло сказав журналістам.

Читайте такожДиректор музею Революції Гідності розповів, що слідчі вилучили під час обшуку

За його словами, 16 листопада була оприлюднена програма до сьомої річниці Революції гідності.

"Програма досить насичена. Враховуючи теперішні реалії карантину, вона передбачає і різноманітні заходи онлайн та оффлайн", - сказав Пошивайло.

Він зауважив, що програма була розроблена з тою метою, аби українці могли "утверджувати пам'ятні події семирічної давнини і ті цінності, які відстоювалися під час Революції гідності - свободу, реформи, право і демократію тощо".

"Програма потребує координації і великого контролю. Особливо зараз, в умовах дистанційної роботи, це надзвичайно складно. Та подія, ранкова (обшуки - УНІАН) перебила нам не лише технічно, але й емоційно (роботу)", - наголосив Пошивайло.

Водночас, він висловив переконання, що труднощі вдасться подолати.

"Ми старатимемося якомога ефективніше втілити нашу програму в життя", - заявив директор музею.

Обшуки у музеї Революції гідності: що відомо

Зранку сьогодні, 19 листопада, у Національному музеї Революції гідності заявили про обшуки. Також про обшуки у нього вдома повідомив директор музею.

На сторінці музею у Facebook йдеться, що слідчі Служби безпеки України під час обшуку вилучили документи з кабінету бухгалтерії.

Пошивайло заявив, що під час слідчих дій в його помешканні вилучено жорсткий диск з історією створення музею.

У поліції повідомили, що обшуки в музеї проводяться в рамках кримінального провадження за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України.

"У ході досудового розслідування встановлено, що наприкінці 2018 року музеєм укладено договір генпідряду на виконання будівельних робіт з ТОВ і перераховано на його рахунок авансовий платіж у розмірі більше 111 мільйонів гривень для виконання будівельних робіт. На даний час роботи на вказаному об’єкті не виконуються", - заявили у поліції

Меморіал Героїв Небесної сотні в Києві: доля проекту

Відкриття Національного меморіального комплексу Героїв Небесної сотні було заплановане на лютий 2019 року. Будівельні роботи не розпочалися через позицію Генпрокуратури, оскільки 2018 року начальник управління спецрозслідувань ГПУ заявив, що в рамках розслідування справ Майдану на території будівництва необхідно провести додаткові слідчі експерименти щодо розстрілу мітингувальників. Влітку 2018 року за поданням Генпрокуратури на відведену під будівництво меморіалу ділянку був накладений арешт. Другою чергою має розпочатися спорудження будівлі Музею Майдану.

16 листопада Пошивайло заявив, що проект Музею Революції гідності цього року не розробили через брак коштів.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Віталій Саєнко