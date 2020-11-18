Дівчата можуть мати спільне майно.

Дві мешканки України вперше "узаконили" одностатеві стосунки.

Читайте такожУ Польщі хочуть заборонити марші ЛГБТНовий договір надає парі більшість прав подружжя, йдеться в сюжеті ТСН.

Олеся та Ада підписали документ, згідно з яким у них може бути спільне майно. Також договір може спростити шлях один до одного в реанімацію або в СІЗО.

Однак дівчата розуміють, що все буде залежати від конкретного лікаря або чиновника.

"У нас є принцип свободи договору — тобто ми можемо домовитися про все, що прямо не заборонено. У нас ще й до того був у Цивільному кодексі принцип простого товариства. Це більше про проекти, але знаєте, багато в бізнесі — відносини між партнерами вони ближче, ніж відносини в шлюбі", - зазначає автор документа юрист Артем.

У Мін'юсті договір між киянками відмовляються називати схожим на шлюбний.

"Реєстрація шлюбу продовжує бути можливою тільки між чоловіком і жінкою. І такий договір не може регламентувати шлюбні відносини. Відділ державної реєстрації актів цивільного стану на підставі цього договору мало що зможе зробити для цих дівчат", - говорить Рада Дашутіна.

Зазначається, що чотири роки тому Україна зобов'язалася запровадити партнерство між людьми тієї ж статі, але незабаром Мін'юст відзвітував — виконання Європейської Стратегії неможливе.

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Автор: УНІАН