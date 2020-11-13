Кримінальні провадження, пов'язані з цілою низкою рейдерських захоплень та інших злочинів у Харківській області, до яких можуть бути причетні учасники кримінального угруповання Вадима Казарцева ("Князя") можуть залишитися нерозслідуваними через небажання Служби безпеки та офісу Генпрокурора займатися справами потерпілих.

Про це пише видання "Коментарі" з посиланням на джерела в правоохоронних органах і заяви потерпілих, опубліковані редакцією.

За даними редакції, після смерті Казарцева в Німеччині на початку жовтня поточного року, його соратники по організованому злочинному угрупованню, яких влітку затримала СБУ, вступили в переговори з правоохоронцями з метою зменшити покарання. Зокрема, в СІЗО зараз перебуває чоловік дочки Казарцева і один з його головних посібників Олег Кияшко.

Разом з іншими учасниками банди його затримали у справі про вимагання 5 млн грн у власників одного з піщаних кар'єрів Харківської області. При цьому фактично було передано $11 тис. На підставі того, що сума невелика, зазначає джерело "коментарів", хтось із силовиків - СБУ або ОГП – міг пообіцяти, що фігуранти отримають умовні терміни, а решта справ про численні випадки рейдерства і насильства, приписуваних банді, розслідуватися не будуть. "Хто з двох органів - СБУ або ОГП - пішов на ймовірну "угоду" з бандою - достовірно невідомо. Однак у наявності факти, які можуть свідчити про існування таких домовленостей", пише редакція.

Наприклад, під домашній арешт вийшов на свободу один із співробітників Кияшко - директор компанії, у справі якої той був затриманий. Крім того, редакції стало відомо, що у ряду постраждалих заяви про злочини ОЗУ Казарцева-Кияшка або не беруть в роботу, або не проводять по них ніяких активних дій.

Зокрема, згідно з опублікованими редакцією заявами, цілий ряд підприємців в Харківській області в період з середини 2000-х донедавна зазнали силового тиску, фізичного насильства, вимагань, погроз вбивством та інших аналогічних злочинів з боку ОЗУ "Князя".

Наприклад, у справі компанії "Ботик" (21172627) Казарцева, Кияшка і подільників звинувачують у вимаганні $350 тис., незаконному зборі врожаю на 16 млн грн, погрозах фізичної розправи та замаху на вбивство. Екс-власник ТОВ "Будівельник" (31234033), у якого силою забрали його компанію, оцінює свої втрати в $4 млн. Через збройний напад і погрози фізичної розправи забрали у її власника машинобудівну компанію ТОВ "Харківенергоремонт" (34113412), у якої є багато міжнародних замовлень на виготовлення турбін та іншої техніки, а майно оцінювалося у 159 млн грн.

Про фізичні напади, спалений автомобіль, загрози життю та незаконне переписування частки в підприємстві на рейдерів пише й інвестор ТОВ "СП Меліхівське" (00707188). Аналогічні заяви про фізичне насильство також подав екс-власник незаконно переписаного на людей Кияшка ТОВ "Світанок" (00707171). Про вимагання $100 тис. з боку Казарцева і його структур за нібито "вирішення проблем" з правоохоронними органами пише в заяві і глава ФГ "суворого" (21229706). Після рейдерського захоплення ФГ "Труд-2012" (38176222) люди ОЗУ почали вивозити урожай і техніку, а згодом вчинили на напад на сім'ю засновника, били і катували дружину і дітей.

Після фізичних погроз та незаконного відчуження свого майна на 20 млн грн втратив і екс-власник ТОВ "новий асфальт" (41625572). Його компанію рейдери "віджали" разом з цілою низкою активів сім'ї загибого підприємця Олександра Яковенка (ПП "Харківспецпостач", ПП "Будгарант 7", ПП "Харківспецбудмеханізація"), які мали багато діючих підрядів з обслуговування доріг у Харківській та Полтавській області.

"Злочинів, описаних у цих заявах, вистачить на кілька десятків років тюремного ув'язнення. Але їх реальне розслідування не вигідне ні представникам кримінального світу, ні самим правоохоронцям. В першу чергу через те, що в матеріалах таких справ фігурує безліч діючих і колишніх співробітників силових відомств, які допомагають рейдерам в організації і супроводі їх атак, а також дбайливо оберігають від зайвої уваги органів влади", пише видання. Журналісти допускають, що "хтось високопоставлений в ОГП або СБУ міг отримати щедру винагороду за "м'який результат" для членів угруповання, в результаті чого інші реальні справи банди просто будуть "спущені на гальмах".

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Автор: УНІАН