Наразі відомо про 2 загиблих місцевих жителів та одного пораненого, дані встановлюються.

Окупанти нанесли черговий удар по Куп’янському району, поціливши у кафе з людьми.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Окупанти вдарили по Куп’янському району. За попередньою інформацією медиків, у селі Подоли внаслідок обстрілу загинули 2 людей, ще 1 - поранений. Дані встановлюються. Ворог влучив у цивільний об‘єкт - кафе, де вдень перебували місцеві жителі", - зазначив Синєгубов.

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Він додав, що на місці працюють правоохоронці та екстрені служби.

Росія обстрілює Харківську область

Як повідомляв УНІАН, Харківщина практично безперевно зазнає ворожих осбтрілів. Зокрема 20 серпня росіяни кілька разів обстрілювали Куп‘янськ, в результаті чого були постраждалі місцеві жителі та руйнування. Внаслідок ранкового влучання у житловій частині міста були поранені 10 осіб. Коли медики надавали допомогу, постраждав 35-річний фельдшер.

Пізніше внаслідок артилерійських ударів було пошкоджене відділення "Нової пошти", знищено та пошкоджено 5 автомобілів місцевих жителів, виникли пожежі. Того ж дня росіяни завдали також інтенсивних ударів по Вовчанську, внаслідок чого загинув чоловік 1952 року народження. Виникли пожежі у житловому будинку та будівлі лікувального закладу, яка неексплуатується.

9 серпня речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий сказав, що російські окупанти хочуть перехопити ініціативу на Куп’янському напрямку.

10 серпня на деокупованих територіях Куп'янського району Харківської області було оголошено про початок обов'язкової евакуації населення. Йдеться про населені пункти, наближені до зони бойових дій: Дворічанської селищної, Петропавлівської сільської, частково на територіях Кіндрашівської сільської, Курилівської сільської та Куп'янської міської територіальних громад.

За даними Департаменту цивільного захисту ХОВА, також триває обов’язкова евакуація дітей з їхніми батьками чи іншими законними представниками з 10 населених пунктів Вовчанської територіальної громади Чугуївського району.

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