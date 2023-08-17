Повідомляється, що на Бахмутському напрямку ініціатива залишається за Силами оборони України, тож загарбники роблять усе, аби зберегти свої позиції.

Речник Східного угруповання військ Збройних сил України Сергій Череватий розповів, як просувається боротьба з військами РФ на Куп’янському напрямку, де росіяни продовжують зазнавати втрат у живій силі та техніці. Про це він сказав в ефірі телемарафону, зауваживши, що на сході наразі залишається два активних напрямки - це Бахмутський та Лимано-Куп’янський.

Так, на Лимано-Куп’янському за добу ворог двічі намагався атакувати позиції українських військ в районі Синьківки та активно використовував штурмову авіацію - було здійснено 18 авіанальотів.

"404 рази наніс удари різними типами артилерії: від мінометів до реактивних систем залпового вогню. Під час відбиття ворожих атак 41 окупант знищений, 109 зазнали поранень", - повідомив Череватий.

Крім того, знищено було ворожий танк Т-72 та чотири бойові машини піхоти БМП-1.

"Що характерно, на цьому напрямку ми бачимо, що ворог застосовує багато застарілої техніки. БМП-1 – це стара модель, яка до війни була знята у ворога з озброєння", - зауважив речник.

Також, додав він, знищено було ворожі бойову машину десанту, гаубицю, безпілотник, три польових склади з боєприпасами та вісім вантажівок.

На запитання, чи можна казати, що у Куп’янську окупанти повторюють свою бахмутську тактику, Череватий зазначив:

"Певні елементи - так. Зокрема, про це говорив командувач в інтерв’ю, що вони задіюють так звані роти "Шторм-Z". Це репліка на підрозділи "Вагнера", можливо, навіть менш вдала. Тому що у "Вагнера" були потужні табори підготовки в тій же Ростовській області".

Так, додав він, "Шторм-Z" готується набагато швидше, але елемент, який набирається до нього, схожий, - це, як правило, люди з в’язниці, ті, хто має кримінальне минуле, або ж ті, хто підписує контракти під тиском правоохоронних органів.

На Бахмутському напрямку, зазначив Череватий, ініціатива залишається за Силами оборони України. "Ворог чинить опір нашим діям: 583 рази наносив удари по наших позиціях артилерією. Загалом відбулося сім боєзіткнень, в яких 25 окупантів знищено, 97 - поранено", - повідомив він.

Крім того, знищено було ворожу бойову машину піхоти, міномет "Тюльпан", три самохідні артилерійські установки, дві гармати, вісім польових складів боєприпасів та чотири безпілотника.

На запитання щодо динаміки подій на Бахмутському напрямку, Череватий зауважив:

"Динаміка така, що ми вже котрий тиждень поспіль звільняємо бахмутську землю. Поступово, поступально, не кидаючись у лобові атаки, максимально наносячи… потужні втрати ворогу в особовому складі і техніці".

Водночас ворог, додав речник, понад усе намагається зберегти свої позиції, тож маневрує, підсилює свої підрозділи, які несуть постійні втрати, усім, чим може.

"Це як професійними підрозділами, типу повітряно-десантних військ ворога, піхотою, танками або бойовим армійським резервом чи територіальними військами. Або навіть приватними військовими компаніями. Тобто робить усе, щоб зберегти свої позиції", - сказав Череватий.

РФ кидає на штурм Куп'янська зеків - що повідомлялося

Як повідомляв УНІАН, раніше командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський заявив, що росіяни кидають на штурм загони в'язнів з метою прориву оборони ЗСУ та повторного захоплення Куп'янська.

На Лиманському напрямку, зауважив він, ворог перегруповується, замінює частини, що втратили боєздатність внаслідок втрат, і не полишає планів щодо нових наступальних дій.

Водночас, за словами Сирського, на Бахмутському напрямку ситуація складна, але контрольована.

Вас також можуть зацікавити новини: