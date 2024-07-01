Як зазначив співрозмовник NV, найближчим часом головкома навряд чи будуть знімати з посади.

Президент України Володимир Зеленський "у цілому не сильно в захваті" від головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Про це пише NV із посиланням на заяву співрозмовника у команді глави держави, який головив на умовах анонімності.

Так джерело видання відповіло на запитання "Чи є поведінка депутатки СН Мар’яни Безуглої, яка зараз критикує головкома, свідченням, що в Офісі президента (ОП) можуть звільнити командувача ЗСУ?". Зазначається, що в ОП є зауваження до головкома ЗСУ через невдалу підготовку українських військ до наступу російської армії на Харківщині.

"Невдоволення ОП та очільника держави пов’язані, за словами цього джерела, як із невдалою підготовкою до наступу росіян на Харківщині, так і з низкою інших питань. Однак, як переконує співрозмовник NV, найближчим часом головкома навряд чи будуть знімати з посади", – пише NV.

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Як відомо, 24 червня 2024 року стало відомо, що президент України Володимир Зеленський ухвалив рішення звільнити з посади командувача Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенанта Юрія Содоля. Цю посаду отримав бригадний генерал Андрій Гнатов, який, зокрема, керував обороною Бахмута в 2023 році.

Згодом стало відомо, що Гнатов замінить Содоля ще на одній посаді. Він також очолить оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця", писало "УП". При цьому співрозмовники видання казали, що звільнення з посади командувача Об’єднаних сил ЗСУ Юрія Содоля не стало несподіванкою для Генштабу.

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