Папа римський Франциск вважає, що гріхи плоті не є найсерйознішими.

Папа Римський Франциск заявив, що секс поза шлюбом не "найсерйознішим" гріхом.

Про це повідомляє Іndependent.

"Гріхи плоті не найсерйозніші", – сказав Понтифік у бесіді з репортерами на шляху з Греції до Італії.

Папа Римський озвучив "найсерйозніші" гріхи - це гордість та ненависть.

Франциск прокоментував відставку архієпископа Парижа Мішеля Опеті, якого звинувачують в інтимних стосунках із жінкою. Сам священнослужитель звинувачення заперечував.

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"З його боку був відступ від шостої заповіді, але неповний, невеликі ласки і масажі, які він робив секретарці. Це гріх, але не найсерйозніший, бо гріхи плоті не найсерйозніші", - сказав він.

Як відомо, шоста заповідь свідчить: "Не чини перелюбу".

Понтифік також сказав, що архієпископ Опеті є грішником, як і він сам і апостол Петро. Він закликав молодь не піддаватися спокусі сьогоднішніх споживчих "демонів".

Як повідомляв УНІАН, Папа Римський Франциск відреагував на скандал навколо священників, які десятиліттями ґвалтували дітей. Він заявив, що відчуває сором та біль після публікації звіту. Папа закликав усіх єпископів і настоятелів вжити всіх необхідних заходів, "щоб подібні драми не повторювалися".

Автор: Олег Давигора