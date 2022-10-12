Частину українських студентів переведуть на бюджетну форму навчання.

Кабінет Міністрів України прийняв постанову про переведення на бюджетну форму навчання студентів вишів із числа внутрішньо переміщених осіб і тих, хто перебуває на тимчасово окупованих територіях.

Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

"Студентів, які є ВПО або перебувають на ТОТ, переведуть у вишах на бюджетну форму навчання – рішення уряду. Сьогодні урядом прийнято відповідну постанову", – йдеться у повідомленні.

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Документ був розроблений за дорученням президента України Володимира Зеленського. Ця постанова дозволить перевести на навчання за державні кошти студентів, які проживають на тимчасово окупованій території, у регіонах, де йдуть бойові дії або в тимчасово захоплених чи оточених населених пунктах.

Також дозволяється перевести на бюджетну форму навчання внутрішньо переміщених осіб, які виїхали з таких територій.

У Мінреінтеграції зазначили, що можливість навчатися за кошти державного бюджету також отримали діти загиблих військових, учасники бойових дій, особи, які отримали інвалідність внаслідок війни, та їхні діти.

Уряд також визначить механізм переведення на навчання за державні кошти студентів вищевказаних категорій, які здобувають фахову передвищу чи вищу освіту та зараховані до закладів фахової передвищої (вищої освіти) державної та приватної форми власності на контрактних умовах в минулих роках.

Навчання студентів під час війни

Внаслідок воєнних дій багато студентів-контрактників втратили можливість оплачувати своє навчання. Враховуючи це, Кабмін схвалив механізм для продовження навчання контрактників, які втратили платоспроможність.

Крім того, було розроблено механізм вступу до закладів освіти студентів, які втратили свої документи. Так, у разі відсутності документа, що посвідчує особу, або військово-облікового документа, зарахування могло відбутися на підставі свідоцтва про народження з подальшим письмовим зобов'язанням оформити необхідні документи.

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