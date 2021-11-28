Пам'ятник встановили ще в 1966 році.

Активісти знесли пам'ятник НКВС у селищі Калинівка Київської області. Гранітний камінь встановили ще в 1966 році.

Про це повідомляє на Telegram-канал молодіжної організації "Гонор Київ".

"У день пам'яті жертв Голодомору ми та інші небайдужі громадяни вирішили, що пора знести пам'ятник катам НКВС", - йдеться в повідомленні.

У свою чергу активіст Сергій Стерненко заявив, що під час демонтажу нібито знайшли вінок від "Нацгвардії".

Читайте такожУ Дніпрі з пам'ятника Леніну зробили пісуар (фото)"Ця кам'яна брила багато років була місцем поклоніння для розформованого "Беркута", а сьогодні там був виявлений ще й вінок від"Нацгвардії". Любителі "радянських" окупантів з поліції вже намагаються переслідувати декомунізаторів", - зазначено в повідомленні.

Варто відзначити, що пам'ятник НКВС в селищі Калинівка встановили ще в 1966 році "на честь чекістів і робітників, загиблих в боях за оборону Києва".

Як раніше повідомляв УНІАН, у Києві невідомі понівечили пам'ятник "Їжачок у тумані", який стояв у сквері на вулиці Рейтарській. Вандали виламали скульптуру з "м'ясом" і пошкодили Їжачку носик. Тепер пам'ятник потребує серйозної реставрації.

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Автор: Анастасія Горбачова