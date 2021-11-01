Легендарному Їжачку "зламали" носик, тепер пам'ятник забрали на реставрацію.

У Києві невідомі понівечили пам'ятник "Їжачок у тумані", який стояв у сквері на вулиці Рейтарській. Вандали виламали скульптуру з "м'ясом" і пошкодили Їжачку носик.

Про це у своєму Telegram-каналі розповіла блогер Яніна Соколовська.

Те, що трапилося вона назвала "диким символізмом". Пам'ятник понівечили й повалили на землю, тепер він потребує серйозної реставрації.

"Біда сьогодні трапилася з "Їжачком в тумані". Справа вандалів. Потерпілого відправили в реанімацію (на реставрацію). Через кілька днів, ймовірно, повернеться", - написала Соколовська.

У коментарях користувачі обурилися вчинком вандалів і відзначили, що пам'ятник, який нікому не шкодить та нікого не ображає, могли зруйнувати тільки "нелюди".

Скульптура "Їжачок у тумані" - довідка УНІАН

Вважається, що справжня назва пам'ятника - "Конячка". Скульптура була створена в пам'ять про Коня, якого в мультфільмі "Їжачок в тумані" розшукував головний персонаж.

Пам'ятник вирізаний зі стовбура мертвого дерева, вузлик зроблений з кераміки, а голки Їжачка - зроблені з шурупів. Пам'ятник встановлено в Києві у 2009 році, він знаходиться на вулиці Рейтарській.

Пам'ятник "Їжачок в тумані" вважається однією з наймиліших скульптур в Києві. Мешканці столиці часто "наряджають" Їжачка в тематичні костюми. З настанням холодів персонажа з мультика "утеплюють" носочками, а на початку пандемії його навіть "захистили" від коронавірусу маскою.

Інцидент з вандалами - далеко не перший. У 2013 році хулігани познущалися з пам'ятника і розкололи Їжачку "мордочку". А у 2018 році активісти захистили скульптуру "Їжачок у тумані" від зазіхань УПЦ МП.

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Автор: Поліна Кузенко