Комбат "Ахіллес" розповів, що робити, аби знову не воювати в майбутньому.

Щоб військовий мав високі можливості зберегти життя і виконати бойові завдання, він повинен вчитися 5-6 років - починаючи з 18-річного віку, вважає командир Батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" 92 ОШБр ім. Кошового отамана Сірка Юрій Федоренко. Про це він сказав в інтерв’ю Українському радіо.

За його словами, щоб війна не повторилася в майбутньому, всі українці мають бути військовозобовʼязаними - як чоловіки, так і жінки. А з 18 до 23 років усі повинні проходити загальновійськовий вишкіл.

"Тоді ми матимемо підготовку не 2 місяці від цивільного до військового, а 5-6 років. А 5-6 років - це високий рівень і високі можливості зберегти життя і виконати бойові завдання. Тому зараз робимо все, що можемо, а на майбутнє це потрібно врахувати. Не хочемо в майбутньому воювати - маємо бути готовими до війни", - наголосив військовий.

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На його думку, рішення збільшити в Україні термін підготовки мобілізованих до двох місяців "абсолютно правильне та виважене", адже воно "дасть змогу наростити спроможності з точки зору підготовки особового складу".

"Живучість на полі бою, виконання бойових завдань і можливість утримувати наші бойові рубежі напряму повʼязані з підготовкою. Після підготовки, яка збільшиться до двох місяців, є ще період адаптації на базі бойових бригад, - до 20 діб", - розповів Федоренко.

Після потрапляння в бригаду, зазначив комбат, ще є ознайомлення з бойовими бригадирами, з колективом і зі специфікою самих бойових завдань. Він запевнив, що "в поточних реаліях це все, що можна дати".

Мобілізація в Україні: останні заяви

Раніше УНІАН повідомляв, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський зазначив, що підготовка українських військовослужбовців триватиме 2 місяці. "Адже якісна підготовка - це, насамперед, збережене життя та здоров'я наших воїнів", - сказав він.

Колишній командувач Сухопутних військ США в Європі Бен Годжес зробив різку заяву, що проблему з нестачею людей на фронті мають вирішити український народ і українська влада. За його словами, влада України має спрямувати свою роботу на людей призовного віку, які "вирішили не вступати до армії".

Військова з "Азову" емоційно звернулася до громадян України, які ухиляються від мобілізації, наголосивши, що українські оборонці - не безсмертні. "Я за себе боюся так само, я боюся за свого чоловіка, за своїх друзів, з якими зараз познайомилася. А ми можемо вмерти, ми вмираємо", - сказала вона.

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