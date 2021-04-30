Потенційно захворюваність може вирости швидше, але вона не досягне піку, який був, переконаний один з експертів.

Ймовірність сплеску нових випадків коронавірусу після травневих свят буде залежати від дотримання громадянами визначених урядом карантинних обмежень і рекомендацій.

Про це експерти розповіли у коментарі РБК-Україна.

Читайте такожСтало відомо, як пройдуть богослужіння на Великдень в умовах пандеміїГолова Національної технічної групи експертів з імунопрофілактики Федір Лапій допускає, що Великдень може збільшити кількість інфікувань коронавірусом, але не значно.

«Навряд чи ми отримаємо ту ситуацію, яка була в лютому-березні. Проте, певне зростання кількості хворих ми цілком можемо отримати», – зазначив він.

З ним погоджується й інфекціоніст Володимир Курпіта. Медик стверджує, що незначному поширенню вірусу сприятиме дотримання карантинних обмежень самими храмами. Крім того, він зауважив покращення ситуації з COVID-19 у більшості регіонів.

«Перша причина - завдяки теплій погоді багато храмів зможуть проводити богослужіння на вулиці. До цього закликають керівники релігійних конфесій. Друга – більшість регіонів вже пройшли пік, на плато поки ще залишаються Запоріжжя, Одеса і Харків. Там потенційно захворюваність може вирости швидше. Але я думаю, що вона не досягне того піку, який був», – пояснив Курпіта.

Великдень в умовах карантину

Великдень у 2021 році в Україні православні християни святкують 2 травня.

Глава МОЗ Максим Степанов очікує зростання кількості хворих на коронавірус після церковних свят. З огляду на стабільно високу захворюваність міністр порадив громадянам не йти до храму і не святити паску.

Слова Степанова підтримав й митрополит Епіфаній. Він зауважив, що прихожанам з груп ризику найкраще простежити за великодньою месою онлайн з дому.

За одним зі сценаріїв розвитку епідемії коронавірусної хвороби в Україні, розроблених Київською школою економіки, захворюваність на COVID-19 після великодніх свят продовжить спадати, однак повільніше, ніж зараз.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Яна Ставська