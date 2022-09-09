Playboy Україна виконала всі фінансові зобов'язання, але його вирішили закрити. Це може бути пов'язано зі спецвипуском про війну в Україні.

Головний офіс легендарного чоловічого журналу Playboy у США без пояснення причин вирішив закрити українську редакцію видання з 1 січня 2023 року.

Про це повідомив співвласник Playboy Україна Олександр Шевченко.

При цьому з Росії Playboy йти не буде, попри санкції проти цієї країни-агресора.

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"З 1 січня 2023 року Playboy Україна припинить своє існування. Рішення центрального офісу. Причину ніхто не пояснив. Говорити погано про партнерів не в моїх правилах. З РФ Playboy не пішов. З України пішов", - написав Шевченко.

За його словами, українська редакція "Плейбой" виконала всі свої фінансові зобов'язання.

"Є непереборне бажання купити всю компанію Playboy і звільнити все правління. Не вистачає $20 мільйонів. Ніхто не бажає?", - додав Шевченко.

Також він зазначив, що Playboy Україна після повномасштабного вторгнення завозив до нашої країни гуманітарну допомогу, але робив це без участі інших офісів, у тому числі американського.

"Всесвітньо відомий "Плейбой в Україні" по 2-3 фури допомоги на тиждень відправляв з Великої Британії, Іспанії, Португалії, контейнерами зі США. У цілому це тисячі тонн гуманітарної допомоги. Якби мені хтось сказав, що "Плейбой" буде возити в Україну памперси, дитяче харчування, жіночі засоби гігієни – я б не повірив у це!", - розповів у нещодавньому інтерв'ю ТСН голова парламентського комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький.

Нагадаємо, після повномасштабного вторгнення український Playboy випустив спецвипуск, присвячений війні в Україні.

Саме з цим випуском може бути пов'язане рішення центрального офісу закрити українську версію журналу, сказав Олександр Шевченко в коментарі виданню "Страна".

"Думаю, реальна причина закриття "Playboy Україна" - наш неформатний випуск "Playboy війна". Так не можна було робити", - сказав Шевченко.

Нагадаємо, видання Playboу заснував Г'ю Гефнер у 1953 році. Українська версія чоловічого журналу виходить з 2005 року. Спочатку журнал видавався російською мовою, але в 2021 році перейшов на українську.

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