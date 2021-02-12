Чиновники ухвалять рішення увечері 12 лютого.

Садочки та школи Києва відчинять з понеділка у разі покращення погоди й ситуацій на дорогах міста.

Про це в ефірі Україна 24 повідомив заступник мера Володимир Бондаренко.

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«Рішення сьогодні до кінця дня буде прийнято. Станом на зараз говоримо поки про те, що школи та садочки з понеділка будуть працювати. Дистанційний режим було введено тільки на два дні», – відповів Бондаренко.

Але у разі погіршення погодної й дорожньої ситуації навчання й надалі проходитиме у дистанційному режимі.

«Якщо ми матимемо відповідні рекомендації щодо не тільки різкого зниження температури, але і фактично можливості снігопаду, неможливості нормально дістатися, звичайно ми можемо продовжити такий дистанційний режим. Але поки що це рішення не прийнято», – пояснив заступник Кличка.

Ввечері 10 лютого КМДА ухвалила рішення про тимчасове закриття шкіл і садочків Києва через негоду 11 і 12 лютого. Чиновники пояснили, що хочуть таким чином розвантажити трафік транспорту на дорогах, які протягом останнього тижня потерпають від надмірних зимових опадів.

Погода в Києві

З початку тижня столиця, як й решта міст України, страждає від снігопадів. Опади стали причинами низки ДТП, заторів і травм містян. Ситуація з розчищенням вулиць теж залишається невтішною.

12 лютого в Києві спостерігається невеликий сніг та морозяна погода.

З 20 лютого синоптики прогнозують значне погіршення погоди з низькою температурою, хурделицями. Така ситуація може, за деякими даними, тривати до середини весни.

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Автор: Яна Ставська