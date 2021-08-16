У прокуратурі зазначають, що поліцейський разом зі своїм керівником привласнили 400 тисяч гривень.

Викрито колишнього поліцейського, який понад три роки не ходив на роботу, а отримував зарплату і премії.

Як повідомляє прес-служба Київської міської прокуратури, чоловік весь цей час отримував зарплату за сприяння свого керівника, який на сьогодні вже не працює в поліції.

За даними слідства, працівник одного з управлінь Головного управління Національної поліції у місті Києві з метою привласнення коштів, вступив у змову зі своїм безпосереднім керівником, який виступав пособником у вказаному злочині.

Читайте такожВід львівських двірників вимагають повернути премії за 2020 рік: названо причину

"Таким чином, починаючи з жовтня 2016 року по грудень 2019 року, вказаний працівник поліції отримував заробітну платню за роботу в органах поліції міста Києва, при цьому на своє робоче місце не виходив, покладені на нього службові обов’язки не виконував, фактично проживав у місті Львів. Своєю чергою, його безпосередній керівник всіма засобами укривав від керівництва ГУНП в м. Києві факт відсутності свого підлеглого на роботі", - зазначають в прокуратурі.

В повідомленні сказано, що в результаті неправомірних дій державі завдано збитків, які становлять близько 400000 грн.

В прокуратурі зазначають, що вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу. Їм повідомлено про підозру за фактами привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем, вчиненого у великих розмірах (ч. 4 ст. 191 КК України), та загрожує до 8 років позбавлення волі.

Вас також можуть зацікавити новини

Автор: Надя Пришляк