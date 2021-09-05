Помер легендарний український педагог Микола Палтишев / фото ua.depositphotos.com

Померти легендарний український педагог Микола Палтишев. Про це передають колеги вчителя. 

Зазначається, що колектив навчально-методичного центру професійно-технічної освіти висловлює жаль з приводу смерті Палтишева. 

"Це був видатний фахівець, вчений і зразок самовідданого служіння освіті і науці. Його внесок у розвиток освіти і науки неоціненний. Микола Миколайович назавжди запам'ятається щирою людиною, талановитим педагогом, який користувався високим авторитетом і повагою. У серцях педагогів назавжди залишиться світла пам'ять про нього", - сказано в повідомленні.

Микола Палтишев: що відомо про педагога

Микола Палтишев народився в 1946 році в Одесі. Закінчив Одеський технологічний інститут харчової промисловості ім. Ломоносова та Одеський педагогічний університет ім. Ушинського. Народний вчитель СРСР, почесний доктор Національної академії педагогічних наук України, кандидат педагогічних наук, доцент.

Микола Палтишев / фото facebook.com/olechka.abozinalitvinyuk

Удостоєний рядом нагород.

Читайте такожКривий Ріг прощається з мером, якого знайшли застреленим у заміському будинку (фото)Був керівником комітету з питань професійної освіти Верховної Ради СРСР (кінець 1990-х років). Він ввів у навчальний процес поетапну систему навчання (1982), яка була поширена в навчальних закладах СРСР, Японії, Франції, Німеччини, Куби, Монголії.

Першим у країні почав проводити уроки-вистави із застосуванням музики, поезії та живопису. Проводив показові відкриті уроки у всіх республіках СРСР, а також у Монголії, В'єтнамі, Японії, Німеччині, Франції, Кубі.

Автор понад 300 науково-методичних робіт, науково-практичних публікацій, більше десятка книг. Серед них: "Секрети профтехпедагогіки. Секрет учнів. Секрет вчителя", "Педагогічна гармонія", "Педагогічна майстерність та шляхи його осягнення" та інші.

Протягом десятиліть займав різні посади (включаючи керівні) в різних навчальних закладах Одеського регіону. Був учителем фізики. Розробив "Концепцію розвитку освіти Одеси на 2000-2005 роки" та багато іншого.

Автор: Лариса Козова