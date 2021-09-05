Він першим в країні почав проводити уроки-вистави із застосуванням музики, поезії та живопису.

Померти легендарний український педагог Микола Палтишев. Про це передають колеги вчителя.

Зазначається, що колектив навчально-методичного центру професійно-технічної освіти висловлює жаль з приводу смерті Палтишева.

"Це був видатний фахівець, вчений і зразок самовідданого служіння освіті і науці. Його внесок у розвиток освіти і науки неоціненний. Микола Миколайович назавжди запам'ятається щирою людиною, талановитим педагогом, який користувався високим авторитетом і повагою. У серцях педагогів назавжди залишиться світла пам'ять про нього", - сказано в повідомленні.

Микола Палтишев: що відомо про педагога

Микола Палтишев народився в 1946 році в Одесі. Закінчив Одеський технологічний інститут харчової промисловості ім. Ломоносова та Одеський педагогічний університет ім. Ушинського. Народний вчитель СРСР, почесний доктор Національної академії педагогічних наук України, кандидат педагогічних наук, доцент.

Удостоєний рядом нагород.

Читайте такожКривий Ріг прощається з мером, якого знайшли застреленим у заміському будинку (фото)Був керівником комітету з питань професійної освіти Верховної Ради СРСР (кінець 1990-х років). Він ввів у навчальний процес поетапну систему навчання (1982), яка була поширена в навчальних закладах СРСР, Японії, Франції, Німеччини, Куби, Монголії.

Першим у країні почав проводити уроки-вистави із застосуванням музики, поезії та живопису. Проводив показові відкриті уроки у всіх республіках СРСР, а також у Монголії, В'єтнамі, Японії, Німеччині, Франції, Кубі.

Автор понад 300 науково-методичних робіт, науково-практичних публікацій, більше десятка книг. Серед них: "Секрети профтехпедагогіки. Секрет учнів. Секрет вчителя", "Педагогічна гармонія", "Педагогічна майстерність та шляхи його осягнення" та інші.

Протягом десятиліть займав різні посади (включаючи керівні) в різних навчальних закладах Одеського регіону. Був учителем фізики. Розробив "Концепцію розвитку освіти Одеси на 2000-2005 роки" та багато іншого.

Автор: Лариса Козова