Підліток повертався зі школи, де налаштовував апаратуру для святкування Дня знань.

В Одесі помер 15-річний школяр, якого збила іномарка на пішохідному переході. Хлопчик боровся за життя з 31 серпня, а перед ДТП він ніби попрощався з усіма оточуючими.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в Управлінні патрульної поліції в Одеській області, ДТП сталося 31 серпня в Приморському районі міста на проспекті Шевченка.

"Водій автомобіля Toyota, рухаючись по проспекту Шевченка, скоїв наїзд на неповнолітнього пішохода. 15-річного хлопця доставили в лікарню", - розповіли в управлінні.

За словами очевидців, учень приватної школи "Веда" Микита Булавенко був збитий на пішохідному переході іномаркою, яка пересувалася на дуже великій швидкості – близько 150 км/год. НП сталася на нерегульованому пішохідному переході, біля будівлі господарського суду Одеської області.

Як повідомили в школі, медики намагалися врятувати хлопчика, але їхні зусилля виявилися марними.

"Учень нашої школи Микита Булавенко пішов з життя 3 вересня. Лікарі боролися за нього з 31 серпня, коли Микиту на перехресті збив автомобіль. Кома, зупинка серця, переливання крові. Молитви, надії на краще ... не допомогли. Все ще не можемо повірити..." ,- йдеться в повідомленні.

Зазначається, що загиблий був дуже світлим, товариським, життєрадісним хлопцем. У день ДТП він був у школі, де підключав апаратуру до 1 вересня.

Читайте такожТанцював з трупом: на Рівненщині хлопець збив лиса та познущався над ним на камеру"Коли йшов - обійняв усіх, кого зустрів: вчителів, батьків молодшокласників, співробітників школи... може, прощався. І ввечері потрапив на те злощасне перехрестя...", - написали в соціальних мережах співробітники навчального закладу.

Прощання з хлопчиком відбудеться в неділю, 5 вересня, на 9-й станції Великого Фонтану в церкві санаторію "Червоні зорі".

Раніше УНІАН вже повідомляв, що у центрі Одеси трамвай зійшов з рейок і збив людину, яка перебувала на тротуарі.

Також Вас можуть зацікавити новини:

Автор: Лариса Козова