Водночас, дещо зросла кількість тих українців .які можуть погодитися на вимоги Росії.

Понад три чверті опитаних громадян України – 76% - категорично не погоджуються на прийняття російського "мирного" плану із закріпленням капітуляції України.

Про це свідчать результати опитування громадської думки від Київського міжнародного інституту соціології, проведеного упродовж 23 липня-4 серпня 2025 року.

Зокрема, 76% українців категорично відкидають план Росії для встановлення миру. Водночас, у травні таку думку поділяла дещо більша кількість українців – тоді було 82%.

При цьому, зросла кількість тих українців, які можуть погодитися на вимоги Росії. У липні цей показник становить 17%, хоча у травні було 10%.

Як зазначають соціологи, умовний план РФ передбачає суттєве скорочення чисельності української армії і озброєння, відмову від членства в НАТО, визнання окупованих територій частиною Росії і відмову від них, у тому числі передача до складу Росії міст Херсон і Запоріжжя.

Разом з тим, умовний мирний план США можуть прийняти 39% респондентів, і цей показник зріс з 29% у травні. (Утім, як і раніше, переважно респонденти підкреслювати, що цей варіант є важким для них). При цьому для більшої частки українців (49%)план є категорично неприйнятним (у травні було 62%).

Соціологи нагадують, що умовний план США передбачає те, що група європейських держав, але без Америки, дають Україні гарантії безпеки, Росія зберігає контроль над окупованими територіями, США офіційно визнають окупований Крим частиною Росії.

Як свідчить опитування, спільний план Європи і України готові прийняти 54% (у травні було 51%).

Вважають цей план категорично неприйнятим – 30% (у травні – 35%).

Соціологи відзначають, що умовний план Європи і України передбачає, що Україна отримує надійні гарантії безпеки від Європи і США, Росія зберігає контроль над окупованими територіями, але Україна і світ офіційно цього не визнають. Також Україна рухається до вступу до ЄС і після встановлення сталого миру США поступово пом’якшує свої санкції проти Росії.

У підсумку, опитування продемонструвало, що, по-перше, порівняно з травнем 2025 року є тенденція до зростання частки тих, хто готовий (хоч переважно і неохоче), підтримати кожний із запропонованих планів. Проте, по-друге, загальна картина лишається такою самою і мирний план від Росії (тобто капітуляція України) відкидається абсолютною більшістю населення, а мирний план від США має більше противників, ніж прихильників. І які в травні 2025 року, єдиний план, який може бути предметом дискусій та схвалення українською громадськістю – спільний план від Європи і України.

Під час дослідження було питано 1022 респондентів у всіх регіонах України (підконтрольна Уряду України територія). До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролюються владою України (водночас частина респондентів – це ВПО, які переїхали з окупованих територій), а також опитування не проводилося з громадянами, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року. Формально за звичайних обставин статистична похибка вибірки обсягом 1022 респонденти (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,3) не перевищує 4,1%.

Війна в Україні - надії на мир

За даними Reuters, Путін не хоче згортати війну проти України, оскільки російська армія просувається на фронті, а становище України є складним. Російський Генштаб запевнив Путіна у тому, що український фронт розвалиться через два-три місяці.

За даними Politico, Росія має масштабні плани щодо подальшої окупації територій, щоб, зокрема, відрізати Україну від Чорного моря.

Йдеться про бажання захопити Миколаївську і Одеську області.

Водночас, президент СШАДональд Трамп заявив, що російський правитель Володимир Путін планує захопити всю Україну.

