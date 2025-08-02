Трамп не впевнений, що санкції вплинуть на Путіна.

Президент США Дональд Трамп заявив, що російський правитель Володимир Путін планує захопити всю Україну. Про це він сказав під час інтерв'ю на каналі Newsmax.

"Можливо, Путін хоче спробувати захопити всю Україну. Думаю, йому буде дуже важко", - заявив Трамп.

При цьому він заявив, що США введуть санкції проти РФ, але не впевнений, що це вплине на Путіна.

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"Він досить добре справляється із санкціями. Він знає, як їх уникнути", - зазначив Трамп.

Трампа також запитали, чи змінилася його думка про Путіна за останні кілька місяців.

"Він, очевидно, міцний горішок, у цьому плані нічого не змінилося. Але я здивований. У нас було багато хороших бесід, під час яких ми могли б покласти край цій ситуації, і раптом почали літати бомби", - сказав президент США.

Крім того, відповідаючи на запитання про свою заяву про переміщення атомних підводних човнів, Трамп сказав, що "вони ближче до Росії".

Кремлівський правитель заявив, що російські умови для припинення війни, які він озвучив влітку минулого року, не змінилися - це виведення Україною військ із територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей, а також відмова України від приєднання до НАТО, закріплення без'ядерного статусу країни і скасування санкцій, накладених на Росію.

Також він відповів на слова Трампа про те, що той розчарований його поведінкою, заявивши, що "всі розчарування виникають від надмірних очікувань".

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