Американцям, які вже перебувають в Україні, рекомендовано виїхати негайно.

Посольство Сполучених Штатів Америки закликає американських громадян не їхати в Україну через загрозу вторгнення РФ і пандемію коронавірусної інфекції.

Як повідомляється на сайті Посольства США в Україні, Україну віднесли до 4-го рівня небезпеки.

"Не подорожуйте в Україну у зв'язку з посиленням загроз російських воєнних дій і COVID-19", - йдеться у рекомендаціях.

При цьому, американці, які досі перебувають на території України, повинні зараз покинути Україну комерційними або приватними транспортними засобами.

"Якщо залишаєтесь в Україні, виявляйте посилену пильність через злочинність, громадську непокору і потенційні бойові операції, якщо Росія перейде до воєнних дій", - йдеться у рекомендаціях.

Нагадується, що 23 січня Державний департамент США дозволив на добровільних засадах покинути Україну найманим співробітникам посольства і наказав членам родин дипломатів з американського посольства виїхати з України у зв'язку з постійною загрозою воєнних дій РФ.

"Й надалі надходять повідомлення про російське воєнне нарощення на кордоні з Україною, у тому числі про потенціал для значних воєнних дій проти України. Обстановка у галузі безпеки, особливо вздовж кордону України, в окупованому Росією Криму і на контрольованому Росією сході України (окремі райони Донецької і Луганської областей - УНІАН), є непередбачуваною і може погіршитися без попереднього сповіщення. Демонстрації, які часом переходять у насильство, регулярно трапляються в усій Україні, у тому числі в Києві", - зауважили у Посольстві.

"Громадяни США повинні знати, що уряд Сполучених Штатів не зможе евакуювати громадян США на випадок російських воєнних дій будь-де в Україні. Воєнні дії можуть розпочатися у будь-який момент і без попередження і також серйозно вплинуть на здатність посольства США надавати консульські послуги, у тому числі допомогу громадянам США у виїзді з України", - йдеться у рекомендаціях.

Крім того, американцям не рекомендується відвідувати окупований Крим і Донбас.

Раніше, як писав УНІАН, президент США Джо Байден закликав усіх американців, які залишаються в Україні, виїжджати з країни через загрозу російського вторгнення.

"Американські громадяни повинні виїхати зараз же", - зазначив Байден. - "Ми маємо справу з однією з найбільших армій у світі. Це зовсім інша ситуація і всі можуть швидко збожеволіти".

Також негайно покинути Україну закликали й у Держдепі США. Там зазначають, що повідомлення про нарощування російської військової потужності на кордоні з Україною продовжують надходити, а це вказує на можливість масштабних військових дій.

Імовірність вторгнення РФ в Україну

З початку листопада Росія зосередила навколо України понад 100 тисяч військ, які Путін, на думку Західної розвідки, може залучити для повномасштабного нападу на Україну.

Вже кілька місяців США і ЄС з Британією працюють над розробкою інструментів стримування агресії Кремля. Своєю чергою, Москва тисне на Вашингтон і НАТО ультиматумом щодо невступу України в Альянс.

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявляє, що Росія може розпочати нове вторгнення в Україну у будь-який час, у тому числі під час зимових Олімпійських ігор.

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