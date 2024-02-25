Ветеран вважає, що варто було б посилити відповідальність за ухилення від служби та від військового обліку.

В законопроекті про мобілізацію є плюси, які стосуються демобілізації військових. Втім не пропрацьований важливий нюанс, який стосується тих, хто не хоче воювати.

Як розповів ветеран війни з Росією Євген Дикий у коментарі "24 каналу", законопроект про мобілізацію має надзвичайно важливу норму про демобілізацію військових. Захисники мають розуміти, що вони своє відвоюють і зможуть повернутися додому. А їх замінять інші люди.

Дикий зазначив, що норма про 36 місяців дещо недосконала. Адже вона буде стосуватися як бійців, які на "нулі", так і військових, які служать в далекому тилу. На його думку, було б коректно, якби ввели певний коефіцієнт. Такі думки нібито є у Верховній Раді.

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"Вчора бачився з одним із депутатів з оборонного комітету. Там обговорювалася відповідна правка про введення бойового коефіцієнта. Умовно, що "на нулі" день рахується за 2 або за 3. Якщо це дійсно правда, то норма набуває правильного вигляду. Це буде перший за весь час крок в бік справедливості для тих, хто вже два роки нас захищає", - сказав Дикий.

Ветеран вважає, що варто було б посилити відповідальність за ухилення від служби та від військового обліку. Якщо військового "схопить переляк" – і він відмовиться воювати, то його можуть засудити до щонайменше 5 років в'язниці.

Якщо військовозобов'язаний відмовиться служити після проходження ВЛК, то отримає максимум до 3 років. Але часто суди дають випробувальний термін на 1 – 2 роки. Якщо ж просто не стати на облік після повістки – то це штраф.

"Птах або літак з одним крилом не злетить. От одне крило зробили, адже необхідно було ввести граничний термін служби. Але друге крило – це мають бути примусові заходи стосовно тих, хто ухиляється. Не треба боятися втрачати рейтинги. Депутати забувають, що на окупованих територіях немає поняття рейтингів", - підкреслив Дикий.

Мобілізація в Україні - останні новини

Парламент 7 лютого ухвалив урядовий законопроект про посилення мобілізаційних заходів. Пізніше до документа подали більш як 4 тисячі правок.

На думку заступника очільника комітету Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Єгора Чернєва, на голосування в другому читанні документ можуть винести наприкінці цього місяця. Адвокат Марія Левченко зазначала, що спірним є питання, чи втратять деякі громадяни відстрочку після того, як новий проект закону ухвалять остаточно.

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