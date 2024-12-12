Наразі кількість випускників шкіл в Україні ледве сягає 300 тисяч.

В Україну необхідно повернути щонайменше 100 тисяч іноземних студентів, щоб зберегти ефективність мережі закладів вищої освіти. Як повідомив в інтерв'ю Українському Радіо заступник міністра освіти й науки України Михайло Винницький, до 2022 року в Україні навчалися 73 тисячі громадян інших країн, кожен з яких платив у 10 тисяч євро на рік.

За його словами, запрошування іноземних студентів - надзвичайно важливий елемент та Україна планує не лише повернути своїх громадян, які навчаються за кордоном, а й залучити значну кількість іноземних студентів. До початку повномасштабного вторгнення в країні навчалося близько 73 тисяч іноземців, переважно з Індії, Північної Африки та країн колишнього СРСР. Більшість із них здобували медичну освіту.

"В основному це були студенти, які здобували медичну освіту – приблизно 68 тисяч. І це були студенти з так званого Глобального Півдня. Нам потрібно цих студентів повернути й нам потрібно нарощувати ці цифри. Ми поставили собі за мету, я можу це оголосити, що найближчим часом після завершення війни, нам потрібно повернути в Україну як мінімум 100 тисяч студентів. І ми ставимо за ціль, що велика кількість із цих студентів мають вчитися українською мовою", - наголосив Винницький.

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Він додав, що у контексті демографічних змін постає питання скорочення закладів вищої освіти. Посадовець зауважив, що в Україні часто спостерігається дублювання програм або нерівномірний розподіл ресурсів. Оптимізація мережі вишів сприятиме підвищенню якості освіти, а також дозволить адаптувати систему до реальних потреб та викликів. Представник міністерства заявив:

"У нас дуже часто є певне дублювання або просто через демографічну ситуацію. Якщо взяти цифри по країні, то в нас 15 років тому було понад 600 тисяч випускників шкіл щороку. Цього року в нас заледве 300 тисяч. З них вступає у заклади вищої освіти приблизно 250-270 тисяч. Я до того, що наша мережа закладів вищої освіти була побудована й існувала для значно більшої кількості людей, ніж ми сьогодні маємо".

Винницький стверджує, що причина не лише у виїзді людей за кордон через війну чи окупації територій, а й у загальному зменшенні народжуваності. За прогнозами, через 15 років кількість 17-річних випускників шкіл не перевищуватиме 250 тисяч.

"Ця цифра - приблизно 250 тисяч, навіть при тому, що ми повертаємо всіх людей з-за кордону і всі окуповані території", - наголосив він.

Демографічна ситуація в Україні - деталі

Як повідомляв УНІАН, чисельність населення України скоротиться цього року до 35,8 млн із 42 млн, які були у 2022 році, а до 2051 року може ще зменшитися до 25,2 млн. Щоб запобігти демографічній катастрофі омбудсмен Дмитро Лубінець запропонував закласти видатки в бюджеті на кріоконсервацію репродуктивних клітин українських захисників і захисниць. За його словами, у 2024 році вперше в межах програми медичних гарантій запроваджено лікування безпліддя допоміжними репродуктивними технологіями, зокрема укладено 20 договорів із медичними закладами, якими скористалися 1 080 осіб. На реалізацію програми спрямовано 106,5 млн грн.

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