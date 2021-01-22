Обрано запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання всім чотирьом обвинуваченим.

Приморський районний суд Одеси обрав запобіжний захід фігурантам справи про пожежу в коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу, під час якої в 2019 році загинули 16 осіб.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення суд ухвалив 21 січня.

За клопотанням прокуратури обрано запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання всім чотирьом обвинуваченим - директору коледжу Любові Кочерзі, завгоспу Тетяні Хомич, завідувачці денним відділенням Ірині Тарановій і колишньому заступнику директора з адміністративно-господарської роботи Андрію Хаєцькому.

На цих громадян накладено низку зобов'язань.

Пожежа в одеському коледжі: що відомо

Вранці 4 грудня 2019 року в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу на 3-му поверсі 6-поверхового навчального корпусу виникла пожежа, площа якої становила 4 тис. кв. м. Унаслідок пожежі загинули 16 людей, постраждали більш як 30 осіб. Урядова комісія назвала причиною пожежі в коледжі загоряння побутового електрообладнання.

Фігурантами кримінальних справ стала низка посадових осіб, в числі яких - колишній начальник Головного управління ДСНС в Одеській області (справа розслідується окремо), директор коледжу, завгосп тощо.

Обвинувальні акти стосовно фігурантів передані до суду минулого року.

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Автор: Лариса Козова