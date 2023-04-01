Наразі за місцями проживання та тимчасового перебування фігуранта проводяться слідчі дії.

Митрополит Української православної церкви Московського патріархату Павло Лебідь ображав релігійні почуття українців і виправдовував агресію Російської Федерації проти України.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора в Telegram. Зокрема, за процесуального керівництва прокурорів Київської обласної прокуратури та Офісу Генерального прокурора колишньому настоятелю Києво-Печерської Лаври повідомлено про підозру у порушенні рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань та виправдовуванні, запереченні збройної агресії РФ проти України, глорифікації її учасників (ч. 1 ст. 161, ч. 1 ст. 436-2 Кримінального Кодексу України).

"За даними слідства, підозрюваний священнослужитель у своїх виступах неодноразово ображав релігійні почуття українців, принижував погляди вірян інших конфесій і намагався сформувати ворожі настрої до них", - йдеться у повідомленні.

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Також він робив заяви, які виправдовували чи заперечували дії держави-агресора.

"Відповідні висновки підтверджено судово-лінгвістичними експертизами. Наразі за місцями проживання та тимчасового перебування фігуранта проводяться слідчі дії", - сказано у повідомленні.

Заходи з викриття правопорушення здійснювалися Службою безпеки України.

Підозра скандальному митрополиту УПЦ МП Павлу

1 квітня працівники СБУ вручили екс-настоятелю лаври Павлу Лебедю "Мерседесу" підозру. За даними джерела УНІАН, Лебідю вручено підозру за статтями:

161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками);

436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників) Кримінального кодексу України.

На 12:00 Лебідя викликали на допит, після чого буде вирішуватись питання про обрання запобіжного заходу. У його будинку тривають обшуки. Сам Павло заявив, що його нібито відправили під домашній арешт.

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