Соціальний проєкт 1+1 media по протидії ейджизму − #забутипровік здобув перемогу в номінації Ціль №10 – «Зменшення нерівності» у Всеукраїнському XI конкурсі кейсів з КСВ «Кращий внесок в Цілі сталого розвитку».

22 грудня відбувся одинадцятий конкурс кейсів з КСВ «Кращий внесок в Цілі сталого розвитку», що проводився експертною організацією Центр «Розвиток корпоративної соціальної відповідальності».

Масштабна соціальна кампанія по протидії ейджизму щодо людей старшого віку − #забутипровік, яку протягом останніх двох років активно проводить група 1+1 media, продовжує збирати нагороди.

Ініціатива #забутипровік здобула перемогу в номінації Ціль №10 – «Зменшення нерівності», яка розглядала КСВ-практики, що спрямовані на подолання нерівності та забезпечення рівних прав, незалежно від статі, віку, зовнішності чи переконань.

Першість в номінації 1+1 media розділила з кейсом компанії SoftServe.

Цьогоріч в конкурсі брали участь 39 кейсів з українських компаній, що претендували на перемогу в різних номінаціях. На конкурсі були презентовані ті кейси та КСВ-практики, що реалізовувалися за останні два роки і були спрямовані на реалізацію Цілей сталого розвитку 2030.

#забутипровік – масштабна соціальна кампанія по протидії ейджизму щодо людей старшого віку. Підґрунтям для її старту стали дослідження, які свідчать, що в Україні вкорінилися стереотипи, що люди зрілого віку не можуть бути креативними, освоювати нові професії чи починати вивчати щось нове.

Попередні перемоги проєкту #забутипровік від1+1 media

29 листопада 2019 року у Лісабоні, Португалія, пройшов фінал European Excellence Awards 2019, де були відзначені кращі PR-кейси року з усієї Європи. Перемогу в одній з основних категорій Change Communications здобула кампанія холдингу 1+1 media #забутипровік. Окрім цієї соціальної ініціативи, фаворитами у різних категоріях стали проєкти компаній Adidas, IKEA, Coca-Cola, Siemens, Deutsche Bank, Microsoft та інші. Таким чином, #забутипровік – перший український проєкт, який здобув перемогу в основній номінації цієї премії.

Крім цього, навесні 2020 року #забутипровік отримав спеціальну відзнаку за інноваційність від найпрестижнішої премії в галузі комунікацій 2020 SABRE Awards у двох категоріях одразу. Зокрема, поруч з кейсами Facebook, IKEA, P&G, L’oreal, Burger King, Samsung, Coca-Cola, Nestle, 1+1 медіа відзначені в категоріях Best Earned Media with Influencers + Communities та Best Use of Social Media or Analytics for Audience Insights or Influencer Targeting.

У листопаді 2020 року проєкт здобув перемогу в основній номінації «Столиця» Премії HR-бренд Україна 2020 року, а також в партнерській номінації Diversity&Inclusion від компанії Syngenta. Також #забутипровік – фіналіст конкурсу від Глобального договору ООН в Україні.

Конкурс кейсів з КСВ − започаткований у 2009 році Конкурс перетворився в єдину національну премію відзначення проєктів соціальної відповідальності компаній. У 2020 році Конкурсу виповнюється одинадцять років (у 2014 році Конкурс не проводився). Організатором виступає Центр «Розвиток корпоративної соціальної відповідальності». Постійним партнером Конкурсу є міжнародна консалтингова компанія EY. За весь час було зібрано понад 400 кейсів, кейси оцінювали 35 міжнародних експертів, підготовлено 10 публікацій. З 2016 року незмінною темою конкурсу є Глобальні цілі сталого розвитку 2030 – ключові напрямки розвитку країн, що були ухвалені на Саміті ООН зі сталого розвитку, і нараховують 17 цілей, яким відповідають 169 завдань.

