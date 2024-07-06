Станом на зараз в області вже працює 225 таких пунктів.

На Київщині всі "пункти незламності" тепер будуть у робочому режимі, адже в регіоні є проблеми зі світлом. Про це повідомив очільник Київської ОВА Руслан Кравченко.

Таке рішення прийняли під час засідання обласного штабу Ради оборони, тому тепер всі райони та громади мають виконати доручення щодо функціонування "пунктів незламності".

За словами посадовця, станом на сьогодні працює вже 225 пунктів, ще майже 400 готуються до відкриття. "Пункти незламності" розгортають територіальні громади, підрозділи ДСНС, "Укрзалізниця" та представники бізнесу.

Відео дня

"Отримую багато скарг, що люди не знають адрес пунктів. Тому доручив відповідальним насамперед керівникам громад, оновити всі дані та постійно інформувати мешканців громад. Чітка інформація: місце, графік та умови роботи", - зазначив Руслан Кравченко.

Відомо, що в таких пунктах обов'язково мають бути:

світло;

інтернет;

доступ до мобільного зв'язку всіх операторів;

вода;

аптечка.

Перевірити адреси всіх пунктів та укриттів можна за допомогою чат-боту "Київщина безпечна".

Яка наразі ситуація з енергосистемою України

Як писав УНІАН, з 9 по 24 липня в кожній області буде один день без відключень світла, однак в інші дні обмеження споживання будуть відбуватися згідно з графіками, опублікованими обленерго в кожному регіоні.

"Це необхідно для того, щоб були проведені вимірювання фактичного споживання в кожній області. Такі виміри проводяться щороку - взимку та влітку - і дають можливість нам більш чітко прогнозувати режими роботи енергосистеми країни", - зазначили в "Укренерго".

Також повідомлялось, що Словаччина планує допомогти Україні зі світлом. Президент країни Петер Пеллегріні наголосив, що Словаччина планує збільшити постачання електроенергії для України в осінньо-зимовий період.

"З початку війни ми вже експортували в Україну понад 40 тисяч мегават електроенергії, і ми збираємося збільшити поставки восени і взимку, що, ймовірно, буде мати вирішальне значення для України", - пояснив він.

Вас також можуть зацікавити новини: