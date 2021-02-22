В профільному комітеті ВР зазначили, що на початку року у Києві кількість спроб дитячих самогубств зросла у кілька разів.

Комітет Верховної Ради України з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування ініціював законопроекти, які забороняють продавати ліки дітям віком до 14 років, а також встановлюють жорстку відповідальність за порушення цієї заборони.

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Про це у Facebook повідомив голова Комітету Михайло Радуцький.

Обґрунтовуючи причини такої ініціативи парламентар пояснив, що на початку року у Києві кількість спроб дитячих самогубств зросла у кілька разів. За останні два роки цей показник складав 60 дітей на рік. Натомість лише цього року зафіксовано 25 подібних випадків.

«Комітет здоров’я нації ініціює два законопроєкти. Перший - заборона продажу лікарських засобів особам до 14 років. Другий - запровадження жорсткої адміністративної відповідальності за порушення цієї заборони», - написав він.

Мова йде про законопроекти 5122 та 5123 – їх електронні картки вже з’явлись на сайті Ради.

«Як показали нещодавні випадки з отруєнням школярок препаратом «Дротаверін» у Боярці, аналогічні випадки в інших містах - загроза дуже серйозна і потребує негайного реагування держави», - пояснив Радуцький.

За його словами, один з чинників, що підштовхує дітей до небезпечних дій – деструктивний контент із деяких соцмереж та онлайн-ігор. Цю проблему слід вирішувати комплексно.

Втім, серед інших заходів обов’язково має бути заборона продажу ліків дітям, адже за даними ВООЗ, випадки самогубства з використанням лікарських засобів посідають друге місце за поширеністю, і близько 60% з них було вчинено саме неповнолітніми.

Перший із запропонованих комітетом законопроектів передбачає внесення змін до статті 21 Закону України «Про лікарські засоби». Згідно цих змін, реалізація лікарських засобів громадянам, які не досягли 14-річного віку, буде заборонена. В разі виникнення сумніву щодо віку покупця продаж буде здійснюватися за умови пред'явлення документа, що засвідчує його вік.

Другий законопроект передбачає нову редакцію статті 424 Кодексу України про адміністративні правопорушення – встановлює адміністративну відповідальність за продаж (відпуск) в аптечних закладах лікарських засобів громадянам, які не досягли 14-річного віку.

Таке порушення передбачатиме покарання для винних осіб у вигляді накладення штрафу від шести до двадцяти п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. За повторне порушення – від двадцяти п’яти до сімдесяти неоподатковуваних мінімумів.

Отруєння українських дітей Дротаверином

16 лютого в одному з ліцеїв Боярки дві дівчинки отруїлися таблетками, які самі купили в аптеці. Випити таблетки вони вирішили після того, як побачили в мережі заклик, щоб ковтнути 40 таблеток і подивитися, що з ними буде. В результаті одна з дівчаток померла. Встановлено, що дівчатка вживали препарат Дротаверин, купили його в аптеці біля школи.

Аналогічний випадок 17 лютого стався в Умані. Дві восьмикласниці наковтались таблеток і потрапили до лікарні. Приймали препарат «Дротаверин» в приміщені школи.

Дротаверин, яким отруїлися діти, використовується для зняття спазм гладкої мускулатури, пов'язаних із захворюваннями біліарного тракту, при захворюваннях сечового тракту і шлунково-кишкового тракту, при головному болю і гінекологічних захворюваннях.

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Автор: Дмитро Захаров